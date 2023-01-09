HDP'nin adaylık hamlesi nasıl yankı buldu?

Altılı masanın adayının artık belli olmasına günler kala HDP'den art arda gelen "Kendi adayımızı çıkartacağız" ve "ortak aday için müzakereye açığız" mesajları siyasetin önemli başlıklarından oldu.

HDP'den gelen açıklamalar CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre CHP, HDP'den gelen açıklamaların özü itibarıyla aynı olduğunu, bir farklılık olmadığını değerlendirirken, HDP'nin açıklamalarını "muhalefete açık müzakere mesajı" şeklinde yorumladı. Süreç içinde altılı masanın adayı belli olduktan sonra mutlaka HDP ile temasların kurulacağına dikkat çekildi.

Özgür Özel: HDP 'Uzlaşabiliriz' diyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısı ardından HDP'den gelen açıklamaların sorulması üzerine, "HDP, Meclis'te grubu bulunan bir parti. Kendi kararları hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum" demekle yetindi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Halk TV'de yaptığı açıklamada, "HDP'nin aday çıkarması kadar normal bir şey yok. Ne diyorlar; 'biz Erdoğan'dan kurtulmak istiyoruz yeni Erdoğancıklar istemiyoruz.' Demek ki; altılı masadan çıkacak aday, bizim demokrasi standartlarımıza uygun, gelecekte bize bu zulümleri yapmayacak, oy verenleri yok saymayacak, ülkeyi yönetirken bizi ayrıştırmayacak, eşit vatandaşlık felsefesine inanmış bir aday olursa biz o adayda uzlaşabiliriz diyorlar, bu mesajı veriyorlar. HDP'nin mesajının Türkçesi bu" değerlendirmesi yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Fotoğraf: DHA

CHP'li Özel, HDP'nin açıklamasının "siyasi pozisyon alma" olduğuna da vurgu yaparak, "6,5 milyon oy alan bir parti bunu yapabilir. Bundan korkmamak da lazım. HDP'nin mesajını da doğru okumak lazım. Bence sağlıklı bir zeminde yürüyorlar" dedi.

İdris Şahin: İstanbul örneği ortada

DW Türkçe'ye konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Siyaseten HDP'nin verdiği mesaj makul. Cumhurbaşkanı seçiminde 'bizim oyumuza ihtiyacınız var' demek istiyorlar. Ülkede Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Yüzde 50+1 ile seçiliyor ve herkes her yolu denemek durumundadır. HDP, muhalefete mesajını veriyor, İstanbul örneği de ortada" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin Fotoğraf: Privat

Şahin, "Eğer HDP ayrı adayla seçime giderse seçim ikinci tura kalır analizleri var, sizce kalır mı?" sorusuna da İdris Şahin, "Sandığa gitmeden kimse bunu kestiremez. Herkes 2018'e göre konuşuyor ama bugünkü dengeler çok farklı. İlk turda neticeleneceğini düşünüyoruz" değerlendirmesi de yaptı.

AKP'nin ekonomi, adalet ve dış politikada umut vermediğini savunan İdris Şahin, "Bu kötüye gidiş umut olarak anketlere yansıyorsa bu aldatmacadır. Sandıkta tam tersi olduğunu göreceksiniz. Ak Parti'nin bu seçim sonrası kum tanesi gibi dağıldığını herkes görecek. AKP ve MHP seçmeninde de bu gidişatı beğenmeyenler var ve altılı masanın adayı onları da etkileyecektir. İlk turda neticeleneceğini düşünüyorum" görüşünü paylaştı.

Serkan Özcan: Sandıkta seçmen ittifakı kurar

5 Ocak'taki altılı masa toplantısına ev sahipliği yapan Gelecek Partisi'nin sözcüsü Serkan Özcan da "HDP önemli ve kitlesi olan bir parti. Siyasette ağırlığı olduğu mesajını da veriyor. Bundan doğal bir şey yok. Millet muhalefeti tek parça görmek istiyor. HDP ayrı seçime girerse de sandıkta millet ittifakı kuracaktır. Eğer ikinci tura seçim kalırsa da millet, sandıkta verdiği oylar ile ittifakı yine kuracaktır" dedi.

Serkan Özcan, "Altılı masa toplantısındaki ortak bildiride HDP'ye yer verilmediği için HDP'den bu çıkışın geldiği" yorumlarına ise katılmadığını söyledi.

Birol Aydın: HDP 'müzakereye açığız' mesajı verdi

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın da "HDP 'müzakereye açığız' mesajını net verdi. Açıklamalar parti kararlarının ötesinde karar niteliği taşımaz. Henüz HDP'nin aldığı bir karar yok. 2023'te Türkiye açısından, tüm toplum kesimlerine umutların yeşermesi için söylenen sözler ve beklentiler de net. HDP'nin kararının da sonucu olumsuz yönde etkilemeyeceğini düşünüyoruz. İnsanımızın lehine olabilecek umudu boşa çıkarabilecek bir hareket içinde HDP'nin olabileceğini düşünmüyoruz" değerlendirmesi yaptı.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın Fotoğraf: Privat

AKP "danışıklı dövüş" dedi

DW Türkçe'ye bilgi veren AKP kurmayları, HDP'nin çıkışının "Danışıklı dövüş" olduğunu kaydederken "Daha önce CHP'den HDP'ye 'bakanlık veririz' açıklamaları yapıldı. Şimdi altılı masada hükümet yönetim sisteminin belli olacağı söylenirken, altılı bir yönetim konuşulurken HDP de altılı masaya mesaj gönderip pazarlık kartını açıp 'bakanlık sözünü tut' mesajı yolluyor" görüşünü savundu.

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de mecliste soruları yanıtladı. Aydemir, "HDP aday çıkaracakmış, açıklayacakmış, danışıklı dövüşleri biliyoruz. Bunların hangi anlama geldiğini biliyoruz. Bu oyunlardan haberdarız biz millet derslerini verecek" dedi. Aydemir, HDP'nin ayrı aday çıkarması ile seçimin ikinci tura tura kalıp kalmayacağına dair soruya da, "İleriye dönük hesapları var, ama göreceksiniz Kürtler onlara dersini verecektir" yorumu yaptı.

HDP ne demişti?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Kars'taki kongresinde yaptığı konuşmada, "Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız var. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var, bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir" açıklaması yapmıştı.

Buldan'ın sözleri tartışılırken HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da adaylar çıktıktan sonra altılı masanın "gelin konuşalım, müzakere yönetelim" demesi halinde reddetmeyeceklerini vurgulayıp, "Seçimlere giderken 'HDP adayını çıkararak yanlış yapıyor' diyenler, biz seçimlere kadar müzakerelere açığız. Yeni formüller bulunabilir" demişti.