HDP'lilere ve kadın derneği yöneticilerine gözaltı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, HDP'ye ve HDP'ye yakın Roza Kadın Derneği'ne düzenlenen operasyonlarla ilgili partisinin Diyarbakır'daki merkezinde bir basın açıklaması yaptı.

Günay bu sabah Diyarbakır’da Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve örgütleme eş sözcüsü Özlem Gündüz, Demokratik Bölgeler Partisi önceki dönem eş genel başkanı Mehmet Arslan, Roza Kadın Derneği’nin üyeleri ve başkanının gözaltına alındığını açıkladı.

Eski BDP milletvekili Roza Kadın Derneği yöneticisi Ayla Akat Ata’nın da gözaltına alındığını belirten Günay, aynı zamanda Roza Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya ve dernek üyesi Narin Gezgör’ün de gözaltında olduğunu söyledi.

Operasyonların neden düzenlendiğine ve suçlamalara ilişkin ise bir açıklama yapılmadı. TRT Haber'e göre operasyonlarda 18 kişi gözaltına aldı.

"Arkadaşlarımız derhal serbest kalmalı"

Roza Kadın Derneği’nin kadına karşı şiddete karşı bölgede mücadele eden tek dernek olduğunu belirten Günay, derneğin bu sabah saatlerce polis baskınına uğradığını ve saatlerce arama yapıldığını ve evraklarına el konulduğunu kaydetti.

HDP Sözcüsü “Bu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, derhal bu hukuksuzluğa son verilmeli” dedi.

"İktidarın bu operasyonlarla kadına şiddet uygulamaya devam edeceği" mesajını verdiğini savunan Günay, "Tam da çocuk istismarına yönelik yasayı tartıştığımız kadınların aklınıza bile getirmeyin dediği bir yasal düzenlemenin arifesinde kadınlar hedef alınıyor” diye konuştu.

"Siyasi soykırım" suçlaması

Düzenlenen operasyonları "siyasi soykırım operasyonu" olarak nitelendiren Günay, “Bu sabah tekrardan bir siyasi soykırım operasyonu ile güne başladık. AKP’nin baskıları, AKP’nin gözaltısı, AKP’nin hukuksuzlukları, siyasi soykırımları, operasyonları bildiğimiz ve şaşırmadığımız operasyonlar” dedi.

Belediyelere kayyum atanması

Günay “Kayyum politikası konusunda akp ısrarcı olmaya devam ediyor” diyen HDP Sözcüsü “Şu ana kadar 51 belediyemiz AKP tarafından gasp edildi. Bunların 45 tanesine kayyum atandı, 6 tanesi KHK’lı oldukları bahanesiyle elimizden alındı ve gasp edildi AKP tarafından.”

Günay son olarak Iğdır ve Siirt belediyelerine kayyum atandığını söyledi. Iğdır belediyesinin üç dönemdir HDP tarafından yönetildiğini belirtti

DW / SSB, HS

©️Deutsche Welle Türkçe