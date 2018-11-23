 HDP′liler ve sendikacılara gözaltı | TÜRKİYE | DW | 26.11.2018

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TÜRKİYE

HDP'liler ve sendikacılara gözaltı

HDP üyeleri ve sendikacılara yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, gözaltının herhangi bir gerekçe göstermeden yapıldığını belirtti.

Türkei Polizei in Ankara (picture-alliance/dpa/T. Berkin)

Ankara'da sendika temsilcileri ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. HDP'nin Ankara ofisi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, HDP üyeleri ve sendikacıların evlerine sabah saatlerinde baskın düzenlendiğini belirtti. 

Gözaltına alınanlar arasında HDP Kars Eski Milletvekili Mülkiye Birtane ve HDP Ankara Eski İl Yöneticisi Bahadır Demircan'ın da olduğu açıkladı.

Sendikacılar da gözaltında

Gözaltına alınan isimler arasında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Başkanı Gönül Erden de yer alıyor. Erden'in gözaltına alınmasına ilişkin sendikadan yapılan açıklamada "Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin onurlu mücadelesine ve halkın sağlık hakkı talebine yönelik saldırılara son verilmeli" denildi. Sendika, Erden'in herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığını belirtti ve serbest bırakılmasını istedi. 

 

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de twitter hesabından yaptığı paylaşımda gözaltıları eleştirdi. 

Anadolu Ajansı, operasyona ilişkin haberinde "Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyet ve etkinliklere katılan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği" ifadesine yer verdi.

DW/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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