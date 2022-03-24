 HDP′li Semra Güzel hakkında yakalama kararı | Türkiye | DW | 24.03.2022

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Türkiye

HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Semra Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile kaldırılmıştı.

Semra Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile kaldırılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasından iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarttı.

Adıyaman'da 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda öldürülen PKK militanı Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilmiş fotoğrafları Ocak ayında kamuoyuna yansımıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine dokunulmazlığının kaldırılması için Güzel hakkında "terör örgütü üyeliğinden" fezleke hazırlamış ve Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile kaldırılmıştı.

DHA'nın haberine göre dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlattı. İfadeye çağrılan Güzel, sürenin dolmasına rağmen savcılığa gelmedi. Savcılık, adresinde de bulunamayan Güzel hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla iki ayrı dosya kapsamında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti. Hakimliğin talebi kabul etmesiyle, Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DHA, DW / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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