HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasından iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarttı.
Adıyaman'da 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda öldürülen PKK militanı Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilmiş fotoğrafları Ocak ayında kamuoyuna yansımıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine dokunulmazlığının kaldırılması için Güzel hakkında "terör örgütü üyeliğinden" fezleke hazırlamış ve Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile kaldırılmıştı.
DHA'nın haberine göre dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlattı. İfadeye çağrılan Güzel, sürenin dolmasına rağmen savcılığa gelmedi. Savcılık, adresinde de bulunamayan Güzel hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla iki ayrı dosya kapsamında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti. Hakimliğin talebi kabul etmesiyle, Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
DHA, DW / EC, SÖ
©Deutsche Welle Türkçe
Haziran 2015'te kurulan seçim hükümetinde bakan olarak görev alan eski HDP'li Müslüm Doğan, dönemin AKP'li Başbakanı Davutoğlu'nun o dönemde HDP'ye koalisyon teklifi getirdiğini söyledi.
Yeni parti kurma çalışmaları yürüten eski HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Bilgen, parti örgütlenmesini Mart sonunda başlatacaklarını açıkladı.
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verildi. Bu konuda nihai karar TBMM Genel Kurulu'nda alınacak.