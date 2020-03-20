 HDP′li sekiz belediyeye kayyum atandı | TÜRKİYE | DW | 23.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

HDP'li sekiz belediyeye kayyum atandı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, aralarında Batman’ın da olduğu sekiz belediyeye kayyum atandığını duyurdu.

default

Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan,  Güroymak ile Iğdır'a bağlı Halfeli ve Siirt'in ilçesi Gökçebağ belediyelerinin HDP'li belediye başkanları görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı, haklarında çeşitli illerin Başsavcılıkları tarafından terör soruşturması yürütülen Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Iğdır'a bağlı Halfeli ve Siirt'in ilçesi Gökçebağ belediyelerine kayyum atandığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ile "Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından soruşturması devam eden ve ayrıca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in yerine Batman Valisi Hulusi Şahin'in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Sekiz belediye başkanı

Açıklamada, Batman dışındaki yedi ilçe belediyesinde de, alınan kayyum kararı uyarınca, kaymakamların belediye başkanlığı makamına vekalet edeceği duyuruldu. Yerlerine geçici tedbir amacı ile mülki amirler atanan belediye başkanları şu isimlerden oluşuyor: Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, Diyarbakır ili Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Diyarbakır ili Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Diyarbakır ili Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan, Diyarbakır ili Silvan Belediye Başkanı Naşide Torak, Bitlis ili Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir, Iğdır ili Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa ve Siirt ili Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek.

DW,DHA / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

HDP'li 5 belediye başkanı gözaltına alındı

Silvan, Ergani, Lice, Eğil ve Batman'ın belediye başkanları gözaltına alındı. HDP Eş Genel Başkanı Sancar, "dünyanın koronavirüsle mücadele verdiği sırada Türkiye'de HDP'li başkanların gözaltına alınmasını" eleştirdi. (23.03.2020)  

Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl hapis cezası

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanıyken İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Selçuk Mızraklı'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. (09.03.2020)  

Osman Can: Kayyum atamaları anayasaya aykırı

DW Türkçe'ye konuşan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Osman Can, belediyelere kayyum atanmasının anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Can'a göre kayyumlar aidiyet duygusuna zarar veriyor, ancak hükümet bu gerçeği görmüyor. (20.12.2019)  

Benzer içerik

Türkei Fotoreportage Alltag

Türkiye'de işsizlik yüzde 13,7'ye yükseldi 20.03.2020

Türkiye'de 2019 yılı verilerine göre işsizlik 2,7 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi. Genç nüfusta ise işsizlik oranı yüzde 25,4'e çıktı.

Mithat Sancar zur Lage der Demokratie in der Türkei

HDP'li 5 belediye başkanı gözaltına alındı 23.03.2020

Silvan, Ergani, Lice, Eğil ve Batman'ın belediye başkanları gözaltına alındı. HDP Eş Genel Başkanı Sancar, "dünyanın koronavirüsle mücadele verdiği sırada Türkiye'de HDP'li başkanların gözaltına alınmasını" eleştirdi.

Türkei Fotoreportage Justiz

Adaletin kör noktası: "Delil yoksa gizli tanık var" 16.03.2020

Türkiye’de hemen her siyasi davada gizli tanıklar öne çıkıyor. Ceza davalarında uzman hukukçulara göre bu kurum, hakikati ortaya çıkarmak için değil, cezalandırmaya yönelik suça delil oluşturmak için kullanılıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ziya Selcuk türkischer Bildungsminister (DHA/M. Turapoglu)

Türkiye’de uzaktan eğitim “idam animasyonu” tartışmasıyla başladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ders içeriklerinin gösterildiği kanalda yayınlanan eski Başbakan Menderes’in idamıyla ilgili animasyona gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Selçuk, görüntüleri onaylamadığını söyledi.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Türkiye'nin, gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açması sonrası kimileri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. İşte onlardan arta kalanlar...  