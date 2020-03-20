HDP'li sekiz belediyeye kayyum atandı

Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak ile Iğdır'a bağlı Halfeli ve Siirt'in ilçesi Gökçebağ belediyelerinin HDP'li belediye başkanları görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı, haklarında çeşitli illerin Başsavcılıkları tarafından terör soruşturması yürütülen Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Iğdır'a bağlı Halfeli ve Siirt'in ilçesi Gökçebağ belediyelerine kayyum atandığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ile "Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından soruşturması devam eden ve ayrıca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in yerine Batman Valisi Hulusi Şahin'in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Sekiz belediye başkanı

Açıklamada, Batman dışındaki yedi ilçe belediyesinde de, alınan kayyum kararı uyarınca, kaymakamların belediye başkanlığı makamına vekalet edeceği duyuruldu. Yerlerine geçici tedbir amacı ile mülki amirler atanan belediye başkanları şu isimlerden oluşuyor: Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, Diyarbakır ili Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Diyarbakır ili Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Diyarbakır ili Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan, Diyarbakır ili Silvan Belediye Başkanı Naşide Torak, Bitlis ili Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir, Iğdır ili Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa ve Siirt ili Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek.

DW,DHA / ET,JD

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