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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar
HDP Eş Genel Başkanı Mithat SancarFotoğraf: Burak Kara/Getty Images
PolitikaTürkiye

HDP'li Sancar: Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye bekliyoruz

15 dakika önce

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, partisinin Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyebileceği sinyali verdi. Sancar, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak "İlk turdan bitirelim" dedi.

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HDP lideri Mithat Sancar, HaberTürk canlı yayınında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtladı. Millet İttafakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sancar, "Seçim ikinci tura kalırsa ne yapacağımızı konuşmamıza gerek yok, ilk turdan bitirelim" dedi.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun diyeyim ve ekleyeyim, kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz" diyen Sancar, muhalefetin ortak adayıyla uzlaşmak istediklerini de belirtti. Sancar, "Eğer muhalefet ortak aday belirleyebilirse, o ortak adayla bizimle yapacağı açık, doğrudan görüşmeler sonucu bir ortak noktaya, uzlaşmaya varılırsa biz bu adayı destekleriz demiştik. Aksi takdirde seçenek bellidir, kendi adayımızı çıkarırız" diye hatırlattı.

Sancar, "Hedefimiz demokrasi, adalet, özgürlüktür. Esas olarak ilkeleri konuşmak istiyoruz. Pazarlık için değil; Cumhurbaşkanlığının hangi ilkeler üzerinde durulacağı, geçiş sürecinin nasıl olacağı ve bu dönemde nelerin acil olarak yapılması gerektiği konularını konuşacağız. Bir pazarlık, bakanlık münazarası, münakaşası bizim gündemimizde değil. Temel mesele Türkiye'de toplumun çoğunluğunun isteği olduğuna inandığımız demokratik değişimi sağlayacak uzlaşmayı başarmak" diye konuştu.

Altı siyasi partiden oluşan Millet ittifakı, bugün yapılan toplantının ardından cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıklamıştı. Kılıçdarooğlu cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla yaptığı ilk açıklamada, "Millet İttifakı’nın kapısı, ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmeksizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters,DW/BÖ,ETO

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