 HDP′li il ve ilçe başkanları gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 22.10.2020

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TÜRKİYE

HDP'li il ve ilçe başkanları gözaltına alındı

HDP'nin Diyarbakır il eş başkanları ile Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı. İl ve ilçe başkanlarının binasında da kapsamlı aramalar yapıldı.

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Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla polis ekipleri, bugün Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama yaptı. Başlatılan soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve PKK'nın cezaevindeki lideri Abdullah Öcalan'ın posterlerinin ele geçirildiği açıklandı. Arama yapılan binalara HDP milletvekilleri ve avukatların girişine izin verilmedi.

Soruşturmanın kapsamı ile ilgili de henüz açıklama yapılmış değil.

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, gözaltına alınmayı bekledikleri sırada çektikleri video kaydıyla bir açıklama yaptı. Alökmen Uyanık, açıklamasında "bu baskılar ve zorbalığı uzun süredir yaşadıklarını, bu baskı ve zorbalığa karşı nasıl mücadele edecekleri konusunda da kararlı ve bilgili olduklarını" söyledi.

HDP de Twitter hesabından "İktidar demokratik siyasete karşı suç işlemeye devam ediyor" paylaşımında bulundu.

DW / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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