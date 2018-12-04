HDP’li Demirtaş, Önder ve Baluken’in cezaları onandı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) üç önemli ismi, Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken’e verilmiş farklı hapis cezaları Salı günü onandı. Önce İstinaf Mahkemesi, 2013’teki Nevruz mitinginde yaptıkları konuşmalarda "terör örgütü propagandası" yaptıkları gerekçesiyle suçlu bulunan Demirtaş ve Önder’in cezalarını onadı.

Bu karardan birkaç saat sonra Yargıtay 16. Ceza Dairesi, tutuklu HDP eski Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’e yerel mahkemenin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre 16. Ceza Dairesi, Baluken’e “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de “toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası veren Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmünü uygun bulan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını, sanık avukatlarının itirazı üzerine inceledi.

İdris Baluken

Kararda, sanığın süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk içeren eylemleri nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğine dair kabulde isabetsizlik bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca, 5 yılın altındaki cezaların Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nce onaylanarak kesinleştiği aktarılarak, bu cezalar yönünden yapılan itiraz da reddedildi.

Daha önce İstinaf Mahkemesi’nce Demirtaş da 4 yıl 8 ay, Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezaları onandı. HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Yargı, AİHM’nin Demirtaş kararını tanımıyorum, işi bitireceğiz” diyen Erdoğan’ın talimatına uymuş, bağımlı olduğunu göstermiştir. Adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” denildi.

"Beklenen hamle geldi"

Kararı Twitter üzerinden değerlendiren Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir de "Beklenen hamle geldi" ifadesini kullandı. Demir, "Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder’in istinafta bekletilen dosyaları AİHM kararından sonra normal olmayan bir hızda inceleme ile öne alınıp karar verildi. Demirtaş artık hükümlü olduğu için AİHM kararı boşa düştü" dedi.



HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli de cezaların onanmasına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Buldan ve Temelli açıklamalarında, "Bu onama kararının alelacele ve dosyanın öne çekilerek alınmasının tek bir nedeni vardır: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demirtaş için vermiş olduğu ‘derhal tahliye edilmelidir’ kararının uygulanmaması için bahane üretmek. Yani karar hukuki değil, tamamen siyasidir" dedi.

Açıklamada ayrıca “Erdoğan, AİHM’nin son derece açık olan 'Demirtaş tahliye edilmelidir' kararından sadece birkaç saat sonra, ‘Karar bizi bağlamaz, karşı hamlemizi yapar işi bitiririz’ demişti. "İşte karşı hamle budur" ifadeleri kullanıldı.

Sırrı Süreyya Önder

AİHM kararı sonrası yapılan tahliye başvurusu reddedilmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 20 Kasım’da açıkladığı karar ile Demirtaş’ın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiğine hükmetmiş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi ise, AİHM’in kararına rağmen HDP’nin eski eş genel başkanının tahliye talebini reddetmişti.

Kasım 2016’dan bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş hakkında "terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" iddialarıyla açılmış davalar bulunuyor.

AYM, Kışanak ve Tuncel’in bireysel başvurularını reddetti

Öte yandan kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptıkları başvurular "dayanaktan yoksun” olduğu iddiasıyla kabul edilmedi. Kışanak, 30 Ekim 2016, Tuncel ise 6 Kasım 2016 tarihlerinden bu yana “silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklu bulunuyor.

DW/AÜ,GA

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