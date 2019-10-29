HDP’li dört belediyeye daha kayyum atandı

Diyarbakır'ın Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik ve Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, Şırnak'ın İdil Belediye Başkanı Songül Erden ve Tunceli’ye bağlı Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi görevlerinden alınarak, yerlerine kayyum atandı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak" Çevik'in İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile "geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı" ve yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner'in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

Yenişehir Belediyesine kayyum

Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında, Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken hakkında da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak" Diken'in "geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı" ve yerine Yenişehir Kaymakam Murat Beşikçi'nin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği duyuruldu.

İdil’in HDP’li belediye başkanı görevden alındı

Şırnak’ın İdil ilçesinde de HDP’li Belediye Başkanı Songül Erden görevden alınarak, yerine kayyum atandı.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Erden'in "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasının devam ettiği ve Erden hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Songül Erden'in İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile "geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı" belirtilerek, yerien İdil Kaymakamı Zafer Sağ'ın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildği ifade edildi.

Tunceli'ye bağlı Akpazar beldesine kayyum

Tunceli'ye bağlı Mazgirt ilçesi Akpazar beldesinin HDP'li Belediye Başkanı Orhan Çelebi de görevinden uzaklaştırıldı.

Tunceli Valiliğinin açıklamasında, Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunda 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Orhan Çelebi hakkında devam eden "adli işlem süreçleri" ve "mahkumiyet kararı" göz önünde bulundurularak, "geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı" ve yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu'nun Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Böylelikle görevlerinden uzaklaştırılarak, yerlerine kayyum atanan HDP'li belediye başkanlarının sayısı 21'e yükselmiş oldu.

DW/JD,HT

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