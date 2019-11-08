HDP'li dört belediye başkanı gözaltına alındı

Mardin’in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçeleri ile Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin HDP’li belediye başkanları gözaltına alındı.
Mardin'de polis sabah saatlerinde Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esez ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı Hatice Çevik'i evlerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Belediye başkanlarının Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi. Belediye başkanlarının emniyetteki işlemleri sürüyor. Suruç belediyesi binası çevresinde önlem alan polis, personeli binaya almadı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında da dün HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticilerinin de yer aldığı 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Polisin düzenlediği operasyonlarda, HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç'ın da aralarında olduğu 52 kişi gözaltına alınmıştı.
DW, DHA / HT, MK
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