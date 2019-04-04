HDP’li belediyelerin kapısına X-Ray cihazı

31 Mart yerel seçimlerinde HDP’nin kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden sonra Şırnak’ın Cizre, Silopi ve İdil Belediye binalarının girişine de, İçişleri Bakanlığı talimatı ile X-Ray cihazı yerleştirilip, güvenlik önlemleri alındı. Salı akşamı kapısına X-Ray cihazı konulan Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, DW Türkçe'ye yaşananların fiilen bir kayyım uygulaması olduğunu söyledi. Şırnak Valiliği ise, bazı belediyelere terör eylemi yapılabileceğine dair duyumların artması üzerine önlem alındığını açıkladı.

Salı akşam saatlerinde Şırnak’ın HDP’li Cizre, İdil ve Silopi ilçe belediyelerinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 3 ilçe belediyesine gelen polisler, belediye önüne bariyer, polis noktası ve bina girişlerine X-Ray cihazı kurdu.

Bariyerlerin yerleştirilmek istenmesi nedeniyle polisler ve belediye yetkilileri arasında tartışmalar yaşandı. HDP'li Belediye Eş Başkanı Mehmet Zırığ, duruma tepki gösterirken, polis yetkilisi güvenlik önlemi almak üzere emir aldıklarını söyledi. Belediye çevresine bariyer kurulduğunu gören çok sayıda Cizreli de, yeniden kayyım atandığını sanıp, toplanmaya başladı.

"Evet, kanuna aykırı hareket ediyorum"

Başkan Zırığ kendilerine İçişleri Bakanlığı’ndan bir bildirimde bulunulmadığını, uygulamanın kanunsuz olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cizre Emniyet Müdürü belediye önüne gelerek, Başkan Zırığ ile görüştü. Başkan Zırığ, yazılı talimat getirilmesini istedi.

Yaşanan tartışmaların ardından, üzerinde ilçe kaymakamının imzası bulunan ve kamu güvenliğine ilişkin önlem alınması kararını içeren bir belge, belediye binasına getirildi. Bunun üzerine belgenin kanuna aykırı olduğunu savunan Belediye Başkanı Zırığ, Cizre Emniyet Müdürü’ne hitaben "Kanuna aykırı mı hareket edeceksiniz?" diye bir soru sordu. İlçe Emniyet Müdürü ise soruya, "Ben buranın güvenliğini alıyorum. Evet, kanuna aykırı hareket ediyorum." yanıtını verdi.

X-Ray cihazı belediye girişine, polis kulübesi ise belediye binası dışına yerleştirildikten sonra belediye binası girişinde bekleyen polisler, gelen vatandaşları kontrol ederek, bazı kişilerin üstünü aramaya başladı. Cizre’nin ardından HDP’li Silopi belediyesinin önüne de akşam saatlerinde polis kulübesi konuldu. Gece geç saatlerde de İdil Belediyesi önüne X-Ray cihazı yerleştirildi.

Zırığ: Fiili bir kayyım politikası

DW Türkçe'ye Kayyımların belediyeleri işlevsizleştirme politikası yürüttüğünü söyleyen Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, yaşananların YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinden bağımsız ele alınmaması gerektiğini söyledi.

Zırığ’a göre, belediyelerin kontrol altına alınması, İstanbul seçiminin iptaliyle birlikte belediyelerin işlevsizleştirilmesi politikası. Yaşananları ‘Fiili bir kayyım politikası’ olarak değerlendiren Zırığ, "Bu, güvenlik politikaları, kayyımın varlığını hissettirmenin adıdır. Fiilen, kayyım yönetimidir. AKP, 31 Mart hezimetinin faturasını HDP’li belediyelere ödetmek istiyor. Yasalar açık, belediyenin üst amiri başkandır ve seçimle gelir. Bu uygulama ile belediye başkanının kendi kurumu üzerindeki yetkisi kaldırılmış oluyor. Bu fiili bir kayyım uygulamasıdır. Yasal girişimlerde bulunuyoruz, yargıya taşıyacağız. Ama çok umutlu değiliz. Tüm demokratik yolları kullanacağız." dedi.

Şırnak Valiliği: "Terör öylemi duyumları sıklaştı"

HDP’li belediyelerin etrafına bariyer döşenmesi ve güvenlik önlemi alınması, bölge halkında, belediyelere yeniden kayyım atanacağı endişesine yol açtı. Çünkü 2016 yılında HDP’li belediyelere kayım atanmadan önce belediye binalarının etrafında bariyerlerle güvenlik önlemi alınıp, bina girişleri bloke edilmişti.

Kayyım atanacağı endişesine yol açan sebeplerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerden önce, "Gerekirse kayyım atarız" açıklaması olmuştu. Bu nedenle dün belediyelere yeniden kayyım atandığını düşünün Cizreliler, geç saat olmasına rağmen toplanmaya ve protesto sloganları atmaya başladı.

Ancak Şırnak Valiliği, uygulamanın tamamen güvenlik amaçlı olduğunu açıkladı. Valilik, bazı belediyelere yönelik kaos oluşturmak ve huzur ortamını bozmak amacıyla terör eylemi yapılabileceği duyumlarının sıklaştığını belirterek, terör eylemlerini engellemek maksadıyla alınan tedbirler çerçevesinde kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesi ve vatandaşların güvenliği için Cizre Belediyesinde gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

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Felat BOZARSLAN/Diyarbakır

© Deutsche Welle Türkçe