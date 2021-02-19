 HDP′li 9 vekil hakkında fezleke düzenlendi | TÜRKİYE | DW | 19.02.2021

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TÜRKİYE

HDP'li 9 vekil hakkında fezleke düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarıyla bağlantılı olarak HDP'li dokuz vekil hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendiğini açıkladı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve kamuoyunda "Kobani olayları" olarak bilinen hadiselerle bağlantılı olarak aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu HDP'li dokuz milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendiğini açıkladı. Fezlekeler, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Açıklamaya göre, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözügü, Sezai Temelli ve Pero Dundar hakkında fezleke düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 108 kişi ile birlikte HDP'li dokuz vekil hakkında, "şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edildiği" belirtildi. Açılan davada yargılananlar "Kobani olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, sokağa çıkma çağrısı yaparak ölüm ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden" olmakla suçlanıyor.

108 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması 26 Nisan'da Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

İddianame Ocak ayı başında kabul edilmişti

Kobani olayları ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ocak ayı başında kabul edilmişti. Olaylarla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 27’si tutuklu 108 kişi hakkında dava açılmıştı. O dönem parti MYK’sında bulunan ancak 27’nci dönem milletvekili olan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile diğer sekiz vekil  hakkında yürütülen soruşturma dosyası ise ayrılmıştı. 

Vekiller hakkında yürütülen soruşturma da tamamlanarak tamamı hakkında fezleke düzenlendi. Fezlekeler, dokuz vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Ne olmuştu?

2014 yılının sonbahar aylarında, Kürtlerin özerk bir yönetim kurduğu Suriye'nin kuzeyinde Kobani kasabasına IŞİD güçlerinin saldırması sonucu, her iki tarafta yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bir savaş yaşanmıştı. Türk hükümetini saldırıları izlemek ve bölgedeki sivil halkı korumamakla suçlayan çok sayıda kişi, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde, dönemin üst düzey HDP'li yöneticilerinin de çağrısı ile protesto eylemleri gerçekleştirmiş ve 35 il, 96 ilçe, 131 yerleşim yerindeki bu gösterilerde çıkan şiddet olaylarında 37 kişi hayatını kaybetmişti.

DW,DHA/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Tuğluk ve Tuncel hakkında tutuklama kararı

Kobani olayları soruşturmasında, başka bir dosyadan cezaevinde bulunan HDP eski milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.  

Kobani soruşturması iktidarı kurtarır mı?

"HDP’lilerin hedef alındığı, seçilmiş belediye başkanının tutuklandığı Kobani olayları soruşturması, iktidarın seçimlerde belirleyici olacak yasal bir partiyi saf dışı bırakma çabası." Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.  

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu hukuki bir süreç

Kobani olaylarına ilişkin soruşturma konusunda konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, HDP'li 7 vekil hakkında fezleke düzenlenecek olmasını "hukuki bir süreç" sözleriyle değerlendirdi.  

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 7 vekil hakkında fezleke düzenlenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları ile ilgili soruşturmada gözaltı kararı verilen 82 kişiden 20'sinin gözaltına alındığını ve HDP'li 7 vekil hakkında fezleke düzenleneceğini duyurdu.  

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