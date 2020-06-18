 HDP′li üç vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı | TÜRKİYE | DW | 27.06.2020

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TÜRKİYE

HDP'li üç vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı

Halkların Demokratik Partisi yapılan testler sonucunda üç milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) TBMM Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, HDP'li üç milletvekilinin koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını yazılı bir açıklamayla duyurdu. 

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Açıklamada grup salonunun bulunuduğu kattaki bir temizlik personelinin enfekte olduğunun tespit edilmesinin ardından HDP'li üç vekilin de koronavirüsle enfekte olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Vekillerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce de açıkladığımız gibi grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmişti. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştı. Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşıldı. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir."

DW/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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