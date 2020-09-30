HDP'den tepki: Ankara Adliyesi'nde suç işlendi

Kobani eylemleri nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) 17 siyasetçinin tutuklanması ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in görevinden uzaklaştırılmasına HDP Genel Merkezinden tepki geldi. Parti Sözcüsü Ebru Günay bugün toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, gözaltına alınan HDP'lilerin "hukuksuz" bir biçimde tutuklandığını söyleyerek "Ankara Adliyesi'nde suç işlendi" dedi.

Günay: Şaşırmadık

Ebru Günay, "Tutuklama kararı bizleri hiz şaşırtmadı. Zaten o kararların adliye binalalarında alınmadığını çok iyi biliyoruz. Günlerdir yandaş TV ve gazetelerin haberleriyle adeta iddianameler yazılıyor ve tutuklama müzakereleri hazırlanıyordu. Bu tutuklamalar HDP’nin çoklu ve renkli yapısını hedeflemiştir. Hedeflenen Türkiye’nin birleşik demokratik siyaset cephesidir. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozamayacaksınız. Bunların hepsinin hesabı tek tek sorulacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının gündeminin operasyonlar olduğunu söyleyen Günay, yeni döneme ilişkin alınan kararların daha sonra açıklanacağını belirtti. Günay, "Türkiye tarihinin en despotik ve en toplum düşmanı iktidarı olan AKP-MHP bloğu, iç ve dış politikada sıkıştıkça, başta partimiz olmak üzere kendisine muhalif olan her kesime karşı saldırılarını pervasız bir şekilde devam ediyor. Topluma anlatacak bir başarı hikayesi kalmayan bu iktidar, toplumsal meşruiyetini yitirdikçe, kaybettikçe saldırganlaşıyor ve toplumun tüm kesimlerine karşı zulmünü arttırıyor" diye konuştu.

"Bu ülkenin gündemlerinden biri artık maalesef işkence" diyen Günay, Van'ın Çatak ilçesinde iki kişinin helikopterden atılma iddialarına da değindi. Güney, Osman Şiban ve Servet Turgut adlı kişilerin 11 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldıklarının hastane kayıtlarına işlendiğini vurguladı.

Günay: Erdoğan ülkeyi provoke etti

Kobani protestoları sırasında amacın "Kobani'den Türkiye'ye insani yardım koridorunun açılması ve Kobani'deki katliamın önüne geçilmesi" olduğunu söyleyen Günay, "Bunu talep eden milyonlarca yurttaş bir hafta boyunca sokaklarda demokratik protesto hakkını kullandılar. Tek bir ölüm, tek bir yaralanma gerçekleşmedi bir hafta boyunca. Ancak 7 Ekim'de Antep'te yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjde verir gibi 'Kobani düştü düşüyor' ifadelerini kullanarak ülkeyi provoke etti. Aynı gün Muş Varto’da yine insani koridor talebiyle sokağa çıkan kitle içindeki Hakan Buksur adlı 25 yaşında bir genç polis kurşunuyla can verdi. Yaklaşık 10 gün boyunca süregelen protestolar boyunca yaşanan ilk ölüm budur ve polis kurşunuyla gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Günay, "HDP’yi düşürmeye uğraşarak rahatlamaya çalışıyor. Ama unuttukları şey şu: HDP bu saldırılar ile zayıflamaz, tam tersine her geçen gün daha da güçleniyor" diye konuştu.

CHP'den kayyum kararına tepki

HDP’li Ayhan Bilgen'in tutuklanmasının ardından Kars Belediyesine kayyum atanmasına CHP'den tepki geldi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yazılı bir açıklama yaptı.

Torun, seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini söyleyerek, "Hangi partiden olursa olsun, milletin iradesine darbe vuramazsınız" dedi.

Torun, açıklamasında tutuklamaları "demokrasiye açıkça darbe yapmak" şeklinde değerlendirerek CHP olarak görüşlerinin demokrasiden yana olduğunu vurguladı. "Seçimle gelen seçimle gitmelidir" diyen Torun, "18 yıllık iktidarının sonunda ülkemizi bir sorunlar yumağına çeviren bu zalim iktidarın, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarına yönelik baskıları da bitmiyor. Kars halkının iradesiyle belediye başkanlığına seçilen Ayhan Bilgen’in, tutuklanmasının üzerinden bir saat dahi geçmeden görevden alınması ve yerine kayyum atanması, hukuki değil, tamamen siyasidir" dedi.

Yaşanan bu sürecin Kars Belediyesi'ne planlı bir operasyon yapıldığının göstergesi olduğunu ifade eden Torun, "İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanması anlayışının hukukta da demokraside de yeri yoktur. Sandıkta oy alamadığınız milletimizden intikam almaya çalışmak, demokrasiye açıkça darbe yapmaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, demokrasinin ve millet iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz" diye sözlerini sürdürdü.

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de tutuklamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Tekin Twitter hesabından, "31 Mart'ta halk sandığa gitti, 3 Büyükşehir, 5 il, 45 ilçe, 12 beldede HDP kazandı. 6 Belediye Başkanına mazbata vermediler. 48 Belediye'ye de kayyum atandı. Onlarca yıl her şeyde "sandık" diyen riyakar AKP zihniyeti neticede sandığa da darbeyi yaptı" mesajını paylaştı.

17 HDP'li hakkında tutuklama kararı

25 Ağustos'ta Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen Kobani operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 20 HDP'liden 17'si hakkında tutuklama kararı verildi. Gözaltına alınanlardan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Kars Belediyesi Başkanlığından istifa eden Ayhan Bilgen ile HDP eski MYK üyeleri Can Memiş ve Cihan Erdal da bulunuyor. Savcılık tutuklananlara "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamaları yöneltiyor.

DW / HT, HS

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