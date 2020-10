HDP’den operasyon açıklaması

Kars'ta HDP'lilere yönelik operasyonla ilgili süreci değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan operasyonları "siyasi intikam" olarak nitelendirdi.

Mecliste düzenlenen basın toplantısında konuşan Buldan "Bugün partimize yönelik siyasi intikam operasyonunun yedinci günündeyiz. Arkadaşlarımız 1 haftadır haksız ve hukuksuz bir biçimde keyfi gözaltı işkencesi altında tutulmaya devam ediyor. Bu sabah güne yine operasyonla başladık. Kars Belediyesi Eş Başkanımız Şevin Alaca, İl Genel ve Belediye Meclis üyelerimiz, İl Eş Başkanımız Cengiz Anlı ve parti yöneticilerimiz ile gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi bugün sabah gözaltına alındı" şeklinde konuştu.

Buldan "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki bu operasyonlar hukuki değil siyasidir. AKP-MHP iktidarının siyasi ajandasına göre yürütülen siyasi darbe operasyonudur. 4 Kasım 2016’da eş genel başkanlarımız ve milletvekili arkadaşlarımızın tutuklandığı siyasi darbe operasyonunun 19 Kasım 2019’da halk iradesini hiçe sayan kayyum darbesinin devamı olan bir operasyonla karşı karşıyayız" dedi.

Bu sabah PKK/KCK'ya yönelik düzenlendiği açıklanan Kars merkezli operasyonda Kars'ta HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişinin gözaltına alındığı, Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi. DHA daha sonra Ankara'da 1 ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1 kişi olmak üzere aynı soruşturma kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alındığını ve aralarında eski HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu 20 kişiden 14'ünün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiğini duyurdu.

Buldan "Bu hukuksuzluğa bir an önce son verin, gözaltındaki arkadaşlarımızı bir an önce serbest bırakın. Demokratik siyaset ve HDP üzerinden ellerinizi bir an önce çekin" ifadelerini kullanarak mecliste 6-8 Ekim'le ilgili derhal bir araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

Sancar: Siyasi darbe

Basın toplantısında Buldan’ın ardından söz alan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da operasyonla ilgili olarak "Bu saldırının iki boyutu vardır. Biri bütün Türkiye’ye, Türkiye’de demokrasi talebine ve muhalafet güçlerine yönelik boyuttur. Bize yapılan operasyon herşeyden önce Türkiye’de demokrasi mücadelesine, demokrasi güçlerine ve toplumsal muhalefete bir saldırıdır. Bunun için bu operasyona siyasi darbe adını veriyoruz" dedi.

Sancar operasyonla ilgili olarak "Siyasi darbe bu operasyonla başlamadı. Beş yıldır devam eden bir planın en keskin virajlarından biri" ifadelerini kullanarak "Bu iktidar saldırılarını sürdürüyor. Çünkü kaybettiğini görüyor. Kaybettikçe korkusu büyüyor korkusu büyüdükçe saldırılarını sürdürüyor. Hatta daha da ağır boyutlara taşıyor. Kendisine kaybettiren asıl güç HDP’dir" diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014 tarihli Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Ağustos'ta Kobani olaylarıyla ilgili Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonlarda 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. Gözaltına alınanlar arasında çok sayıda HDP üyesi bulunuyor. Savcılık, "6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde meydana gelen 'Kobani olayları' olarak adlandırılan eylemlerin terör amaçlı olduğunu" ileri sürüyor. Olaylardan altı yıl sonra savcılığın harekete geçmesi ise tartışmalara neden olmuştu.

DW, DHA/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe