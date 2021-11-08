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HDP

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye'de faaliyet gösteren solcu bir siyasi parti.

Halkların Demokratik Kongresi'nin 27 Ekim 2013'te yapılan kongreyle partileşmesi sonucu kuruldu. Parti liderliği eş başkanlık sistemi üzerinden yürütülmektedir. 22 Haziran 2014'ten beri Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ bu görevi yürütmektedirler. Parti 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 10,75 oranında oy alarak TBMM'de temsil edilmeyi başaran dört siyasi partiden biri oldu.

Lütfü Türkkan, Abgeordnete der türkischen nationalkonservativen Partei, İyi Parti Copyright: ANKA Nachrichten Agentur

AKP'nin Türkkan'ı vekillikten etme formülü 08.11.2021

İYİ Partili Türkkan'ın vekillikten de istifası için meclisi harekete geçirmeye çalışan AKP, oklarını Millet İttifakı'na çevirdi. Peki küfür krizi ittifaklar arası yarışı etkiler mi?

24.06.2018, Berlin: Eine Frau geht mit einer Fahne der kurdischen Partei HDP in Kreuzberg über einen Weg. Foto: Paul Zinken/dpa

HDP: Kapatma davası reddedilmeli 06.11.2021

Kapatma davasında ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sunan HDP, davanın esas hakkındaki savcılık mütalaası beklenmeden reddedilmesi gerektiğini iddia etti.
The Constitutional Court of Turkey (T.C. Anayasa Mahkemesi) in Turkey, August 2019

HDP ön savunmasını AYM'ye sundu 05.11.2021

Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkındaki kapatma davasıyla ilgili olarak ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sundu.
Türkischer Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat heute im türkischen Parlament, im Finanzausschuss die Fragen der Abgeordnete beantwortet und Haushalt des Außenministeriums vorgestellt.

Çavuşoğlu ile HDP arasında "Kürt düşmanlığı" polemiği 04.11.2021

Bakan Çavuşoğlu, HDP'nin iddialarının aksine Türk dış ve iç politikasında 'Kürt düşmanlığı' olmadığını söyledi. HDP'yi "PKK güdümünde" sayan Çavuşoğlu'na HDP'lilerden "Toplumsal barışı zedeliyorsunuz" tepkisi geldi.

DW Haber - 04.11.2021 04.11.2021

DW Haber'de bugün: Yapılan her zam alışveriş sepetini küçültüyor; HDP'li vekiller 5 yıldır tutuklu: "Kürt siyasi eliti tüm unsurlarıyla cezalandırıldı"; Açık görüş yasağı devam ediyor: Normalleşme cezaevlerini teğet geçti; Gri pasaportla insan kaçakçılığı davası başlıyor
Selahattin Demirtaş, der ehemalige Ko-Chef der prokurdischen HDP in der Türkei, zu sehen, der seit 2016 inhaftiert ist. Die Fotos wurden uns von der HDP zur Verfügung gestellt.

Demirtaş'tan yeni Alman hükümetine çağrı 04.11.2021

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta "Yeni Alman hükümetinin Avrupa değerlerine ve insan haklarına daha bağlı bir politika izlemesini umuyorum" dedi.
07.06.2016 **** File Photo: Co-chairs of the pro-Kurdish Peoples' Democratic Party (HDP), Selahattin Demirtas and Figen Yuksekdag celebrate election results during a news conference in Istanbul, Turkey, June 7, 2015. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

"Kürt siyasi eliti, tüm unsurlarıyla cezalandırıldı" 04.11.2021

HDP eski eş genel başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 9 vekilin tutuklanmasının üzerinden beş yıl geçti. Prof. Mesut Yeğen'e göre, HDP'ye dönük baskılar seçmeni HDP'den vazgeçirmiş değil.

"AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" | Nevşin Mengü Soruyor 28.10.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da MAK Danışmanlık YK Başkanı Mehmet Ali Kulat, "AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise tezkereye "hayır" deme kararını, hem parti içinde hem de seçmenlerden gelen talepleri dikkate alarak verdiklerini söyledi. Salıcı ayrıca Türkiye'de egemen olan siyasi dilin "Bahçeli'nin dili" olduğunu söyledi.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Erdoğan: Kılıçdaroğlu HDP'nin emir eri konumuna gelmiştir 27.10.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu vermesine tepki göstererek Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin "emir eri" konumuna geldiğini söyledi.

DW Haber - 21.10.2021 21.10.2021

DW Haber'de bugün: Erdoğan'dan büyükelçilere Kavala tepkisi | "Durum vahim", Video skandalından sonra Kuzey Kıbrıs'ta siyaset nasıl şekillenecek?, Zırhlı araç kurbanının ailesine alacak davası, Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda tek sorun gasp değil.

DW Haber - 18.10.2021 18.10.2021

DW Haber'de bugün: Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiyi baskı altına alması mümkün mü?, AKP karşıtı paylaşım ihraç gerekçesi olmuş, 2015'te Dilek Doğan'ı vuran polis, cezası onanırsa 45 gün yatacak, Erasmus'ta hibe şoku: Öğrencilerin sıkıntıları sürüyor.

IZMIR'IN KONAK ILCESINDEKI BIR BINAYA GIREN KIMLIGI BELIRSIZ BIR KISI, TABANCAYLA SOKAGA ATES ACTI. OLAY YERINE GELEN POLIS EKIPLERININ CALISMASI SONUCU 1 KISI GOZALTINA ALINDI. (FOTO: TOLGA TAHCI / IZMIR DHA)

HDP İzmir binasına yönelik saldırının faili için müebbet talebi 11.10.2021

HDP İzmir İl Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve yedi yıla kadar hapis cezası talep edildi.

15 Temmuz sonrası kaçırılma iddiaları arttı 30.09.2021

Türkiye'de insan hakları dernekleri son zamanlarda yaşanan kaçırılma olaylarına dikkat çekmeye çalışıyor.  

DW Haber - 30.09.2021 30.09.2021

AYM'den kadın cinayetlerinde kamu görevlilerinin rolüne dair emsal karar, kızları ölen Çakır ailesi: Yasaklı pestisitler toplatılsın, HDP: Ankara'da bir yılda en az 15 HDP'li kaçırıldı, Alman Meclis Başkanlığı için adı geçen Aydan Özoğuz kimdir?
11.02.2018, Türkei, Ankara: Parteimitglieder der pro-kurdischen HDP hören beim Parteikongress zu. 15 Monate nach seiner Verhaftung in der Türkei ist der prominente Politiker Demirtas von der Spitze der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP abgelöst worden. Die Partei wählte auf ihrem Kongress in Ankara ein neues Führungsduo. Foto: Burhan Ozbilici/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

HDP'nin tutum belgesi: "Şimdi AKP düşünsün" 28.09.2021

HDP’nin seçimlere ittifaklardan bağımsız girme kararı siyasi kulisleri hareketlendirdi. Uzmanlara göre, Cumhur ittifakını "tedirgin eden" karar muhalefet cephesini güçlendiriyor.

DW Haber - 28.09.2021 28.09.2021

Yurtlar yeterli mi? Öğrenciler ev kiralayabiliyor mu?, HDP'nin ittifak açıklaması seçmenleri nasıl etkileyecek?, Ceylan Önkol'un annesi: Kızım saatlerce yerde kaldı, o acı hâlâ içimde, Erasmus öğrencileri hibelerini alamıyor.

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