 HDP ve İHD yöneticileri gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 19.03.2021

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TÜRKİYE

HDP ve İHD yöneticileri gözaltına alındı

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla İstanbul’da HDP ilçe yöneticileri Ankara’da ise İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan

İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan

Sabah saatlerinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kağıthane ilçe eş başkanları ile Beşiktaş ilçe eş başkanının da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan bu kişiler PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet göstermekle suçlanıyor.

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HDP neden kapatılmak isteniyor?

İHD Eş Genel Başkanı da gözaltında

Ankara'da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında da İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ile HDP Ankara Kadın Meclisi Sözcüsü Zeyno Bayramoğlu, Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Özkan, HDP Eskişehir İl Eşbaşkanı Şükriye Ercan, Hüseyin Gevher ve Betül Koca gözaltına alındı.

İHD Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada "Gerekçesi hakkında henüz bilgimizin olmadığı bu operasyon insan hakları savunucularına yönelik baskının son ve açık bir örneğidir" denildi.

Adana'da 15 kişi gözaltına alındı

Adana'da da PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere katıldığı gerekçesiyle 8 şüpheli ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. 

DW / EC, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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