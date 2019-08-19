HDP teröre kaynak suçlamasını geri çeviriyor

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını gerekçelendirirken belediye kaynaklarının halka değil, terör örgütüne harcandığı suçlamasını yöneltti. Ancak belediyeleri borç batağında devraldıklarını söyleyen HDP'liler ise yaptıkları her harcamadan devletin haberdar olduğunu belirterek suçlamaları geri çeviriyor.

Mardin'in görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ahmet Türk, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada “Ne yaptıysak devletin haberi var. Yaptığımız her şeyi devlete bildirdik” diyor. Görevden uzaklaştırılan Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan da "Hiç gizlimiz saklımız olmadı. Hatta yargıya taşınmayı gerektirecek, kamuyu zarara uğratıcı, şüpheli gelir ve harcama durumlarıyla karşılaştığımı ve duruma el koyduğumu hükümet biliyor” açıklaması yaptı. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç ise Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere HDP’li belediye başkanlarının nasıl harcamalar yaptığının sürekli hükümetin dikkatinde olduğunu dile getirdi.

HDP yönetimi ayrıca hazırladığı raporda 31 Mart seçimlerinden sonra belediyelerin borç batağında geri alındığı belirtiyor. Belediyelerde kayyum dönemindeki harcamalar daha önce Sayıştay raporuna ve kamuoyuna da yansımıştı.

Kayyum dönemindeki harcamalar

Görevden alınan Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, yaklaşık 900 milyon liralık borçla devraldıkları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde son beş aydır bu borcu kapatmak için uğraştıklarını anlatıyor. Mızraklı’nın verdiği bilgiye göre belediye bu süreçte yerli ve yabancı turistlere hizmet vermek için bir otobüs satın almış, tüm arazileri kadınlarla birlikte işletmeye başlamış, ibadet alanlarının bakımını yapmış, engelliler de dikkate alınarak yollar da düzenlemeye gidilmiş ve tüm kültürel aktiviteler halkın hizmetine sunulmuş.

Mızraklı bir süre önce “Kayyum döneminde 1 ton 600 kilo fıstıklı kadayıf yemişler. Yüzlerce kahve fincan takımları göndermişler. Fincanlar 92 bin lira tutuyor. 92 bin lira fincan masrafıyla 460 ailenin bir aylık masrafını karşılayabiliyorsunuz” açıklamasıyla da gündem olmuştu. Kayyum Cumali Atilla'nın ayrıca 2 milyon 127 bin 725 lira harcayarak kendisine lüks bir makam odası yaptırdığı da basına yansımıştı.

Sayıştay raporunda da Diyarbakır Belediyesi'nin kayyum dönemindeki harcamalarına dikkat çekilmişti. Buna göre mülkiyeti belediyeye ait olan bazı taşınmazları, muhasebe kayıtlarına almadan AKP’li belediye ve müftülüklere tahsis ettiği ortaya çıkmıştı. Raporda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyeti belediyeye ait olan ve meclis kararıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlara tahsis edilen 16 taşınmazı, muhasebe kayıtlarına almadığı da belirtiliyor.

Mardin: Limitleri aşan belediye

HDP'nin raporuna göre Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu da kayyum döneminde 1 milyarın üzerine çıktı. Kayyum döneminde, Ocak'ta 34 bin 550 lira, Şubat’ta 73 bin 900 lira ve Mart'ta 56 bin 100 lira olmak üzere toplamda 164 bin 550 liraya sadece kuruyemiş ve kahve alımı yapıldığı ifade ediliyor.

Sayıştay raporunda ise Mardin Artuklu Belediyesi'nin seçimlere kadar ihale yapabilmek için doğal afet yönetmeliğini kullandığına dikkat çekiliyor. Belediyenin doğrudan temin yöntemiyle yaptığı mal ve hizmet alımlarının da incelendiği raporda, bu alımların mevzuata aykırı olduğu ifade edilerek “Kısa bir zaman aralığında, hatta bazen aynı gün içinde dahi alım gerçekleştirildiği, gün içinde gerçekleşen bazı alımların aynı firmadan yapıldığı, bu alımların toplamının eşik değer limitlerini aştığı, ancak kısımlara bölünerek doğrudan teminle alındığı görülmektedir” deniliyor.

Görevden alınan belediye başkanları Ahmet Türk, Bedia Özgökçe Ertan ve Adnan Selçuk Mızraklı

Mardin’in görevden alınan seçilmiş belediye başkanı Ahmet Türk de son beş ayda bu borçları kapatmak için seferber olduklarını anlattı. Türk, belediyenin bu borçları halka yansıtmamak için kadın kooperatifi kurmakla, asfalt çalışmalarını sürdürmekle, kültürel etkinlikleri kesintisiz devam ettirmekle uğraştıklarını ifade ediyor. Türk, “Bu hizmetlerin neresi teröre yardımdır? Hizmetimizin ne olduğunu halkımız çok iyi biliyor” diyor.

“Yolsuzlukların üstüne gittim”

HDP raporuna göre seçim öncesi Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum da belediyeye 1 milyar 389 milyon lira borç bıraktı. Kayyum yönetiminin belediyenin etrafına beton bloklar koyarak “karakola” çevirmek için 1 milyar lirayı aşan bir harcama yaptığı ortaya çıktı.

Van’ın görevden alınan belediye başkanı Bedia Özgökçe Ertan, "Görevim süresince neler olup bittiğini anlamaya çalıştığım şirketler oldu. Kamuyu zarara uğratıcı, şüpheli gelir ve harcama durumlarıyla karşılaştım. Hep el koydum bu durumlara. Biz kamunun kaynaklarını peşkeş çekmedik, halka hizmet için çalıştık. Verilmeyecek hesabımız yok” diyor. Ertan, belediyenin borçlarını kapatmak için hükümetle iletişimi koparmadıklarını, halkın tüm kesimlerine hizmet götürmek için uğraştıklarını söylüyor.

Elektrik parasını bile ödeyemediler

Batman Belediyesi'nin de kayyum döneminde gecekondu fon hesabı açmadığı, Hazine'nin fona aktarması için gönderdiği 139 bin 83 lirayı da gelir hesaplarına kaydettiği raporlara yansıdı. Kayyumdan sonra HDP'li Batman Belediyesi işe alınacak 120 personeli canlı yayında kura çekimi ile belirleyerek şeffaflığı sağlamaya çalıştı. Belediyenin bir ayda bir milyon çiçek ekmesi de "kayyuma karşı sembol" olarak değerlendirildi.

Kayyum döneminde "nakit yetersizliği" gerekçesiyle 27 milyon liralık elektrik faturasını ödeyemeyen Ağrı Belediyesi'nin de kasasındaki parayı "amacı dışında" kullandığı tespit edildi. Belediyenin İller Bankası'na faiziyle birlikte toplam 27 milyon 847 bin lira borcu olduğu ortaya çıktı. Borç tutarı bilançoda ise toplam 7 milyon 793 bin lira olarak gösterildi.

Siirt Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü'ndeki kayıtların karşılaştırılması sonucu, 567 adet taşınmazın, tapuda kayıtlı olan taşınmazlar formunda yer almadığı, böyle bir formun da hiç olmadığı belirlendi. Hakkari'de Yüksekova Belediyesi eş başkanları belediyeye atanan kayyumun arkasında 680 milyon lira borç bıraktığını açıkladı.

Şırnak Silopi Belediyesi’nin HDP’li eş başkanları, kayyum döneminden kalan borç ve devredilen taşınmazların listesini belediye binasına astı. Belediyenin kayyum tarafından 133 milyon 453 bin lira borçlandırıldığını duyurdu.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe