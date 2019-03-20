HDP seçmeninde sevinç ve kayyım korkusu bir arada

2014 yerel seçimlerinde kazandığı 102 belediyeden 96’sına kayyım atanan Halkların Demokratik Partisi (HDP), 31 Mart yerel seçimlerinde bu belediyelerden 48'ini geri aldı. Son seçimlerde diğer partilerden de 11 belediye alan HDP, resmi olmayan sonuçlara göre 3’ü Büyükşehir, 5’i il, 43’ü ilçe ve 11’i belde olmak üzere toplam 62 belediye kazandı. HDP’nin kayyımlardan geri aldığı yerler arasında Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri de var. Diyarbakır'da yüzde 62,83; Van'da yüzde 53,73; Mardin'de ise yüzde 56,18 oy alan HDP, oylarını Diyarbakır’da yaklaşık 7, Mardin’de ise 4 puan arttırdı.

HDP 42 belediyeyi kaybetti

Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde yüzde 3,9 oy alan HDP, 2014 seçimlerinde kazandığı 40 belediyeyi ise kaybetti. 2014 yerel seçiminde BDP’nin kazandığı şehirlerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak AKP'ye geçerken, Tunceli seçimlerini ise Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.

HDP ise daha önce MHP'de olan Kars belediyesini bu seçimlerde kazandı. 2014 seçimlerinde Şırnak'ta yüzde 59 ile belediye başkanlığını kazanan HDP, 31 Mart seçimlerinde ise yüzde 35 oy aldı. Şırnak'ta 2014 seçimlerinde yüzde 29 oy alan AKP ise bu seçimde yüzde 62 oy alarak belediye başkanlığını kazandı.

Sevinç ve korku bir arada

HDP’nin kayyım atanan en büyük belediyesi olan Diyarbakır’ı geri alması sevinçle karşılandı. Ancak kentte bu sevinçle beraber ciddi bir endişe de hakîm. Bu endişenin sebebi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden önce yaptığı “Gerekirse yine kayyım atarız” sözleri.

HDP seçmenleri, seçtikleri belediyelere yeniden kayyım atanmasından korktuklarını açıkça dile getiriyor. Hatta insanlarda bu yönde bir beklenti de var. Ancak kayyım atanmasının sorunlara çözüm olmayacağını ve bunu kabul etmeyeceklerinin de altını çiziyorlar. Halkın seçtiği kişilerin halkı yönetmesi gerektiğini söyleyen vatandaşların ortak sözleri ise “Kayyımları istemiyoruz” oluyor.

HDP sonuçları tartışıyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda ise seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ciddi bir yoğunluk göze çarpıyor. Sonuçları değerlendirmek üzere toplanan HDP yöneticileri, kaybedilen yerlerdeki eksiklikleri ve bu yerlerin kaybedilme nedenleri üzerine tartışıyor. Seçim sonuçlarının genel anlamda başarılı olarak değerlendirildiği HDP’de, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kazanıldığı, batıdaki bölgelerde ise Kürt oyları ile AKP’ye oy kaybettirildiği görüşü hakîm.

HDP milletvekili Feleknas Uca

Uca: Halkın ne istediği seçimle ortaya çıktı

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, 31 Mart seçimlerinin tarihi ve çok önemli olduğunu belirtiyor. Seçim sürecinde 'herkesin tek muhalefet olan HDP’ye saldırdığını' söyleyen Uca, 'seçim sonuçlarının, Kürt halkını yok etmeye, inkâr etmeye ve kayyım siyasetine karşı bir cevap' niteliği taşıdığı görüşünde. Halkın, kayyım politikasına karşı “Biz buradayız, irademize sahip çıkıyoruz, bize ait olanı almaya geldik” şiarıyla seçime gittiğini söyleyen Uca, herkesin bu mesajı okuması gerektiğine dikkat çekti.

Halkın baskı, tecrit ve tutuklamalarla rehin alınamayacağını belirten Uca, vatandaşların ne istediğinin bu seçimle ortaya çıktığını savundu. Seçim sonuçlarına ilişkin parti meclisinde derin bir değerlendirme yapacaklarını söyleyen Uca, eksiklerin ve başarıların tartışılacağını ve sonuçlarının da halkla paylaşılacağını belirtti.

“Şırnak’a 12 bin güvenlik görevlisi taşındı”

HDP’nin kaybettiği şehirlerden Şırnak ile ilgili önemli iddialarda bulunan Uca, 12 bin güvenlik görevlisinin oy kullanmak üzere buraya taşındığını ileri sürdü. Bununla ilgili ellerinde fotoğrafların da bulunduğunu ifade eden Uca, sözlerine şöyle devam etti:

“Polis ve askerleri dışarıdan getirip, oy kullandırdılar. Görevli kartları yoktu. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde ve Ağrı’da aynı şey oldu. Birçok yerde bu oldu. Buralarda HDP kaybetmedi, taşıma siyaseti buna sebep oldu. Halk moralini bozmamalı ve kaybettiğini düşünmemeli. Aslında devlet taşıma ile ne kadar gücü olduğunu gösterdi. Ama batıda da ne kadar kaybettiklerini gördük.”

Bölgedeki belediyelere kayyım atanmasından sonra düzenlenen ilk yerel seçimler, küçük sorunlar yaşansa da genellikle olaysız sona erdi. Oy veren seçmenlerin aklında ise HDP’nin kazandığı belediyelere kayyım atanıp atanmayacağı sorusu var.

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Felat Bozarslan / Diyarbakır

© Deutsche Welle Türkçe