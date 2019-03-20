 HDP seçmeninde sevinç ve kayyım korkusu bir arada | TÜRKİYE | DW | 01.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

HDP seçmeninde sevinç ve kayyım korkusu bir arada

Yerel seçimlerde, daha önceden kayyım atanan 96 belediyeden 48’ini geri alan HDP, toplamda 62 belediye kazandı. HDP seçmenleri sonuçları olumlu karşılarken, Diyarbakır’da halkın korkusu yeniden kayyım atanması ihtimali.

Diyarbakır (Arşiv görüntü)

Diyarbakır (Arşiv görüntü)

2014 yerel seçimlerinde kazandığı 102 belediyeden 96’sına kayyım atanan Halkların Demokratik Partisi (HDP), 31 Mart yerel seçimlerinde bu belediyelerden 48'ini geri aldı. Son seçimlerde diğer partilerden de 11 belediye alan HDP, resmi olmayan sonuçlara göre 3’ü Büyükşehir, 5’i il, 43’ü ilçe ve 11’i belde olmak üzere toplam 62 belediye kazandı. HDP’nin kayyımlardan geri aldığı yerler arasında Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri de var. Diyarbakır'da yüzde 62,83; Van'da yüzde 53,73; Mardin'de ise yüzde 56,18 oy alan HDP, oylarını Diyarbakır’da yaklaşık 7, Mardin’de ise 4 puan arttırdı.

HDP 42 belediyeyi kaybetti

Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde yüzde 3,9 oy alan HDP, 2014 seçimlerinde kazandığı 40 belediyeyi ise kaybetti. 2014 yerel seçiminde BDP’nin kazandığı şehirlerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak AKP'ye geçerken, Tunceli seçimlerini ise Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.

Önerdiğimiz linkler

Tunceli'nin Ovacık ilçesi belediye başkanlığını yürüten Türkiye'nin tek TKP'li Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu bu seçimlerde aday olduğu Tunceli'de oyların büyük çoğunluğunu aldı. (31.03.2019)

DW Türkçe'ye konuşan HDP'nin Çankaya Adayı Filiz Kerestecioğlu, partisine destek veren seçmenin "demokrasi için kapı aralamaya" oy vereceğini söyledi. (25.03.2019)

Yerel seçimlerin kilit noktalarından Diyarbakır’da HDP, kayyım atanan belediyeleri geri almak, AKP oylarını artırmak istiyor. Ancak Erdoğan’ın "kayyım atarız" sözleri kentte seçim sonuçlarına yönelik endişe yaratıyor. (20.03.2019)

HDP ise daha önce MHP'de olan Kars belediyesini bu seçimlerde kazandı. 2014 seçimlerinde Şırnak'ta yüzde 59 ile belediye başkanlığını kazanan HDP, 31 Mart seçimlerinde ise yüzde 35 oy aldı. Şırnak'ta 2014 seçimlerinde yüzde 29 oy alan AKP ise bu seçimde yüzde 62 oy alarak belediye başkanlığını kazandı.

Sevinç ve korku bir arada

HDP’nin kayyım atanan en büyük belediyesi olan Diyarbakır’ı geri alması sevinçle karşılandı. Ancak kentte bu sevinçle beraber ciddi bir endişe de hakîm. Bu endişenin sebebi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden önce yaptığı “Gerekirse yine kayyım atarız” sözleri.

HDP seçmenleri, seçtikleri belediyelere yeniden kayyım atanmasından korktuklarını açıkça dile getiriyor. Hatta insanlarda bu yönde bir beklenti de var. Ancak kayyım atanmasının sorunlara çözüm olmayacağını ve bunu kabul etmeyeceklerinin de altını çiziyorlar. Halkın seçtiği kişilerin halkı yönetmesi gerektiğini söyleyen vatandaşların ortak sözleri ise “Kayyımları istemiyoruz” oluyor.

HDP sonuçları tartışıyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda ise seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ciddi bir yoğunluk göze çarpıyor. Sonuçları değerlendirmek üzere toplanan HDP yöneticileri, kaybedilen yerlerdeki eksiklikleri ve bu yerlerin kaybedilme nedenleri üzerine tartışıyor. Seçim sonuçlarının genel anlamda başarılı olarak değerlendirildiği HDP’de, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kazanıldığı, batıdaki bölgelerde ise Kürt oyları ile AKP’ye oy kaybettirildiği görüşü hakîm.

HDP milletvekili Feleknas Uca

HDP milletvekili Feleknas Uca

Uca: Halkın ne istediği seçimle ortaya çıktı

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, 31 Mart seçimlerinin tarihi ve çok önemli olduğunu belirtiyor. Seçim sürecinde 'herkesin tek muhalefet olan HDP’ye saldırdığını' söyleyen Uca, 'seçim sonuçlarının, Kürt halkını yok etmeye, inkâr etmeye ve kayyım siyasetine karşı bir cevap'  niteliği taşıdığı görüşünde. Halkın, kayyım politikasına karşı “Biz buradayız, irademize sahip çıkıyoruz, bize ait olanı almaya geldik” şiarıyla seçime gittiğini söyleyen Uca, herkesin bu mesajı okuması gerektiğine dikkat çekti.

Halkın baskı, tecrit ve tutuklamalarla rehin alınamayacağını belirten Uca, vatandaşların ne istediğinin bu seçimle ortaya çıktığını savundu. Seçim sonuçlarına ilişkin parti meclisinde derin bir değerlendirme yapacaklarını söyleyen Uca, eksiklerin ve başarıların tartışılacağını ve sonuçlarının da halkla paylaşılacağını belirtti.

“Şırnak’a 12 bin güvenlik görevlisi taşındı”

HDP’nin kaybettiği şehirlerden Şırnak ile ilgili önemli iddialarda bulunan Uca, 12 bin güvenlik görevlisinin oy kullanmak üzere buraya taşındığını ileri sürdü. Bununla ilgili ellerinde fotoğrafların da bulunduğunu ifade eden Uca, sözlerine şöyle devam etti:

“Polis ve askerleri dışarıdan getirip, oy kullandırdılar. Görevli kartları yoktu. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde ve Ağrı’da aynı şey oldu. Birçok yerde bu oldu. Buralarda HDP kaybetmedi, taşıma siyaseti buna sebep oldu. Halk moralini bozmamalı ve kaybettiğini düşünmemeli. Aslında devlet taşıma ile ne kadar gücü olduğunu gösterdi. Ama batıda da ne kadar kaybettiklerini gördük.”

Bölgedeki belediyelere kayyım atanmasından sonra düzenlenen ilk yerel seçimler, küçük sorunlar yaşansa da genellikle olaysız sona erdi. Oy veren seçmenlerin aklında ise HDP’nin kazandığı belediyelere kayyım atanıp atanmayacağı sorusu var.

Video izle 02:19

Diyarbakır halkı kayyum istemiyor

Felat Bozarslan / Diyarbakır

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Diyarbakır halkı kayyum istemiyor  

Benzer içerik

Türkei Kommunalwahlen Diyarbakir

Diyarbakır'da kayyım tartışması gölgesinde seçim 20.03.2019

Yerel seçimlerin kilit noktalarından Diyarbakır’da HDP, kayyım atanan belediyeleri geri almak, AKP oylarını artırmak istiyor. Ancak Erdoğan’ın "kayyım atarız" sözleri kentte seçim sonuçlarına yönelik endişe yaratıyor.

Türkei: Ankara: Recep Tayyip Erdogan

Analiz: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu 01.04.2019

Yerel seçimler sonrası oluşan tabloyu DW Türkçe için değerlendiren Murat Yetkin, ekonomik sorunların yanı sıra Erdoğan’ın muhalefetin üzerine sertlikle gitmesinin de sonuç üzerinde etkili olduğunu düşünüyor.

Kohlekraftwerk in Zonguldak, Türkei

Yerel seçimler öncesi çevreyle ilgili siyasi partiler ne vadediyor? 19.03.2019

Siyasi partiler seçim bildirilerini açıkladı. Hepsi 'doğa haklarına saygılı bir yönetim' sunuyor. Ancak gerçekler öyle mi? Türkiye’de çevre mücadelesinin en yoğun olduğu 'enerji üssüne' gidip vatandaşlarla konuştuk.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Avrupa Konseyi: Adil ve özgür bir seçim ortamı olmadı

31 Mart seçimlerini gözlemleyen Avrupa Konseyi heyeti Türkiye’de adil ve özgür bir seçim ortamı olmadığı sonucuna vardı. Heyet başkanı Dawson, Türk hükümetine "Lütfen normalleşme politikalarına dönün" çağrısı yaptı.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle de bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi. İnşaatı pek çok kez durdurulan parkı kurma fikrini ise Melih Gökçek ortaya atmıştı.  