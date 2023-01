HDP seçime kendi adayıyla girecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçime kendi adaylarıyla gireceklerini ve cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağını en yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi.

Buldan, "Biz Halkların Demokratik Partisi olarak en kısa zamanda, en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek" dedi.

Buldan, "Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir" ifadelerini kullandı.

"Hazırlıklarımız sürüyor"

HDP Eş Genel Başkanı, "Türkiye'nin tüm demokrasi güçleriyle birlikte, Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte, kadınların onayıyla, gençlerin onayıyla, bu ülkede büyün kesimlerin önerilerini, görüşlerini alarak kendi adayımızı en kısa zamanda açıklamanın hazırlıklarını yaptığımızı özellikle belirtmek istiyorum" diye ekledi.

HDP'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı dün yayımladığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı belirleme sürecinde, ilkelerimizle uygun, mutabakat ile belirlenmiş ortak aday seçeneğine daha yakın olduğumuzu ilan ediyoruz" denilmişti. "Üçüncü İttifak" diye de adlandırılan ittifakta HDP'nin yanı sıra Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) bulunuyor.

AKP'li Kürtlere çağrı

AKP'ye oy veren Kürtlere de seslenen Buldan, "HDP'ye bu kadar zulüm yapılırken, Kürtlere bu kadar zulüm yapılırken, HDP'nin her türlü siyasi hakkı elinden alınmaya çalışılırken, milletvekillerinin ve belediye eşbaşkanlarının cezaevinde olduğu bir süreçte hâlâ AKP'ye oy vermeyi düşünen Kürtlerin artık şapkalarını çıkarıp bir kez daha düşünmelerinin vakti gelmiştir" dedi.

Buldan, "Vicdanı olan her bir Kürt'ün, kendisine insanım diyen her bir demokratın, barış isteyen, demokrasiden yana olan herkesin, ülkenin bütün kaynaklarını savaşa aktaran zihniyetten kurtulmak isteyen herkesin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Tecrit politikasını sadece İmralı'da Sayın Öcalan'a değil, Türkiye'nin her yanına yaymaya çalışan ve tecridi bir yaşam biçimi hâline getiren ve bunu da sistematik hâle getiren AKP ve MHP zihniyetine karşı bu seçimlerde el ele, omuz omuza hareket etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Halkın iradesini bloke edemezler"

Buldan, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye yönelik kapatma davasında partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulmasına yönelik başsavcılık talebini kabul etmesine dair değerlendirmede de bulundu.

Bu kararın "hukuki bir karar olmadığını" ve "Saray'ın talimatıyla alındığını" belirten HDP'li siyasetçi, "Anayasa Mahkemesi'nin bu hukuksuzluğun altına imza atarak kendisini Saray'ın ve yargının bir aracı hâline getirdiğini üzüntüyle belirtmek istiyorum" dedi.

Buldan, "Onlar Hazine yardımımızı bloke edebilirler ama halkın iradesini bloke edecek olan hiçbir güç yoktur. Biz bu hukuksuzluğun aynı zamanda AKP ve MHP'nin seçim çalışması olduğunu da biliyoruz. Çünkü onlar seçim çalışmalarını haksızlıklar ve hukuksuzluklar üzerine kurdular, bunu devam ettiriyorlar" diye konuştu.

DW/CÖ,JD