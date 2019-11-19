HDP milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

Mardin'de 2018 yılında bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa ettiğini açıkladı. Çelik açıklamasında, "24 Haziran 2018’de Halkların Demokratik Partisi’nden Süryani kimliğimle Mardin Milletvekili olarak seçildim. Bu tarihten itibaren TBMM’de yasama çalışmalarına katıldım ve değişik konularda önergeler sundum. Türkiye Cumhuriyeti’nde başta Süryanilere yönelik olmak üzere birçok konuda yaşanan hukuksuzlukları ve tarihi olayları gündeme getirmeye çalıştım. TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığım çalışmalar bazı çevreleri rahatsız etmiş olacak ki, değişik biçimde ve farklı boyutta kişiliğime karşı iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildi. Bunun yanında bir kadın bana yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladı. Söz konusu kadın yaptığı bu iftiraları partime ve daha birçok yere taşıdı. Partim bu konuyu araştırmak için kadınla ve benimle defalarca görüştü. Olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra kadın bu sefer farklı bir senaryo ile savcılığa şikâyette bulundu. Kesinlikle iftiraya dayalı bu şikâyet üzerine savcılığın hakkımda hazırladığı fezleke TBMM ulaşması sonrasında ve hiç zaman kaybedilmeden ilgili komisyonun 22.07.2020 tarihli toplantısının gündemine alındı" dedi.

Partisinden istifa kararı aldığını belirten Çelik, "Partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suiistimal edilmemesi için Partim HDP’den istifa etme kararını aldım. Bilinmelidir ki gerçekle alakası olmayan bu iddia üzerine açılan soruşturma dosyasından adil bir yargılama olması durumunda kesinlikle beraat edeceğime inanıyorum" ifadesine yer verdi.

HDP: Soruşturma başlatıldı.

HDP ise Tuma Çelik'in istifasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında TBMM’ye iletilen fezlekedeki iddialar Haziran ayının sonunda Meclis Grup Yönetimimizin gündemine gelmiştir. Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır. Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik’in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur. Merkez Disiplin Kurulumuz konuya ilişkin çalışmasını titizlikle sürdürmektedir."

Mecliste sandalye sayısı değişti

Çelik'in istifasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalye sayısı değişti. Yeni dağılımına göre, AKP nın 291, CHP'nin 138, HDP'nin 57, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 37, Türkiye İşçi Partisinin 2, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Bölgeler Partisinin ise birer milletvekili bulunuyor.

DW / HT,ET

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