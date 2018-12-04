 HDP milletvekili Kemal Bülbül’e 6 yıl hapis cezası | TÜRKİYE | DW | 26.11.2020

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TÜRKİYE

HDP milletvekili Kemal Bülbül’e 6 yıl hapis cezası

HDP milletvekili Kemal Bülbül’e, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Bülbül, "Hukuki olmayan bu kararı tanımıyorum. İtiraz edeceğim" dedi.

HDP Milletvekili Kemal Bülbül

HDP Milletvekili Kemal Bülbül

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül vekil olmadan önce açılan, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) davası olarak bilinen davada karar duruşması sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından yargılanan Bülbül’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kemal Bülbül’ün katılmadığı duruşmada Bülbül’ü avukatı temsil etti.

Cumhuriyet Savcısı, Bülbül’ün cezalandırılması yönünde görüş bildirirken, Bülbül’ün avukatı mütaalayı kabul etmediklerini dile getirip, beraat istedi. Ancak mahkemeden savcının isteği doğrultusunda 6 yıl 3 ay hapis cezası kararı çıktı.

Mahkeme kararı ile ilgili olarak DW Türkçe’ye konuşan Kemal Bülbül, hakkında Diyarbakır’da açılan DTK davasının milletvekili olmadan açıldığını hatırlatırken "Ankara’da da hakkımda açılmış bir dava vardı. Ama vekil olunca, dokunulmazlığım gerekçesiyle yargılamalarımın durdurulması için dava ertelenmişti. Diyarbakır’daki mahkeme ise vekil olmamı hiçe sayıp, yargılamaya devam ederek suç işledi" dedi.

Hapis kararını "hukuksuz" bulan Bülbül, "Bu karar siyasi bir karardır. Mahkemeler suç işliyor. Ben vicdanım ve ahlakımla siyaset yapıyorum. Bize ceza verecekler kaygısıyla mücadele etmiyorum. Hak ve hukuk mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Kararı tanımıyorum ve itiraz edeceğim" diye konuştu.

Kemal Bülbül, 24 Haziran 2018 genel seçiminde HDP Antalya milletvekili olarak parlamentoya girmişti.

DW/ HK, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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