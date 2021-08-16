HDP kapatma davası savunmasında AYM'den ek süre istedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davası kapsamında 11 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi’nden 30 gün daha ek süre istediği ortaya çıktı. Yüksek Mahkeme'nin HDP'nin talebine olumlu yanıt vermesi halinde savunma süresi 60 günden 90 güne çıkacak. Anaysa Mahkemesi'nin talebe henüz yanıt vermediği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafındanHDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan ikinci iddianameyi21 Haziran’da oy birliği ile kabul etmişti. 451 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianame kabul edilmesinin ardından 9 Temmuz'da savunma için HDP'ye iddianame gönderilmişti. 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde iletilen iddianame kapsamında HDP'ye savunma yapmak üzere 60 gün süre verilmişti. İddianamede HDP'nin, "bölücü terör örgütü PKK'nın eylemlerinin odağı haline geldiği" gerekçesiyle kapatılması isteniyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Raportör, bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak ve esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Karar toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla verilebilecek.

DHA,DW/BÖ,HS

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