HDP hesaplarına bloke talebi 5 Ocak'ta görüşülecek

2023 seçimlerine gidilirken Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin hazine yardımı hesaplarına bloke konulması talebini 5 Ocak 2023 Perşembe günü görüşme kararı aldı. Yüksek Mahkeme, "HDP'nin PKK ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiğini" öne süren Yargıtay Başsavcılığı'na da yazı yazarak, "buna ilişkin bilgi ve belgeleri" istedi. Başsavcılıktan gönderilecek olası "deliller," AYM'nin bloke kararında belirleyici olacak.

HDP hakkında 7 Haziran 2021 tarihinde açılan kapatma davasında 2023 yılının ilk günleriyle birlikte kritik gelişmeler yaşanacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 19 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi'ne "ivedi" bir yazı göndererek, "HDP'nin PKK ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiğini," bu nedenle Hazine yardımı bulunan hesaplarına ivedilikle bloke konulmasını talep etmişti.

Yazıda, partinin PKK ile organik bağını gösteren eylem ve söylemlerine devam ettiği savunularak, devlet yardımlarının parti faaliyetleri dışında PKK'nın amaçları doğrultusunda kullanılmasının engellenmesi istenmişti.

AYM'den 5 Ocak kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 29 Aralık Perşembe günü yaptığı gündem toplantısında bu talebi görüştü. Mahkeme, bu kapsamda Yargıtay Başsavcılığı'ndan "HDP'nin terör örgütü ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiğine ilişkin iddialarının dayanağı bilgi ve belgeleri" 5 Ocak tarihine kadar göndermesini istedi.

Yüksek Mahkeme, HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebini Yargıtay Başsavcılığı'ndan gelecek bu yanıta göre 5 Ocak'ta görüşme kararı aldı. Bu görüşme sonucunda HDP hesaplarına bloke konulup konulmayacağı oylanacak. TBMM'de kabul edilen Bütçe Kanunu kapsamında HDP'ye 2023 için toplam 539 milyon TL hazine yardımı yapılması kararlaştırılmıştı.

10 Ocak'ta sözlü beyan

Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nde 10 Ocak günü ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, davanın esasına ilişkin sözlü beyanlarda bulunacak. Bekir Şahin'in beyanlarının ardından HDP'ye sözlü savunma için 1 ay süre verilecek.

Bu aşama tamamlandıktan sonra AYM Başraportörü, davaya ilişkin esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu rapor AYM üyelerine dağıtılacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, raporun dağıtılmasından sonra belirli bir gün tespit ederek, kapatma davasının esastan görüşme aşamasını başlatacak. Bu görüşme sonunda kapatma kararı çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Kapatma kararı alınabilmesi için 3'te 2 oy çoğunluğu aranacak.

843 sayfalık iddianamede, partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istenmişti. 451 partili hakkında ise siyasi yasak talep edilmişti.