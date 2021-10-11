HDP İzmir binasına yönelik saldırının faili için müebbet talebi

17 Haziran 2021'de İzmir'de HDP İl Başkanlığına yönelik saldırıda, binada bulunan Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Onur Gencer hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 yaşındaki Onur Gencer hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme," "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve yedi yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, olay öncesinde, olay anında ve olay sonrasında Onur Gencer'e yardım eden herhangi bir terör örgütü ya da üyesi ile olay öncesi veya sonrası irtibatlı olduğuna dair delil elde edilemediği belirtildi. Sanığın, 17 Haziran 2020 ile 17 Haziran 2021 tarihleri arasında, olay yeri olan bölgede farklı zamanlarda toplam 115 kez telefon sinyalinin tespit edildiği, sanığın bölgede 24 kez bulunduğu da iddianamede yer aldı. Ayrıca Onur Gencer'in silahlı saldırıyı gerçekleştirmeden önce ücretli olarak poligonda silah atış eğitimi aldığı belirtildi.



​Sanık Onur Gencer, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkarılacak.

Ne olmuştu?

İzmir'in Konak semtindeki bir iş hanının ikinci katındaki HDP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışmaya gelen 38 yaşındaki Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip öldürmüştü. Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan, 'Ruger' marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği tespit edilmişti.

Saldırının hemen ardından polis tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Gencer'in emniyette verdiği ilk ifadede, "Buraya PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmıyorum. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim" dediği öğrenilmişti.

DHA, DW/JD, CÖ

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