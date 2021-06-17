HDP İzmir binasına saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir binasına bugün öğle saatlerinde saldırı düzenlendi. İlk açıklamada HDP Genel Merkezi Twitter hesabından yapıldı. Açıklamada, "İzmir'deki parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır" denildi.

Açıklamada, "İzmir’deki provokasyon ve alçakça saldırıya karşı HDP’liler Konak’ta bulunan il binamızda toplanıyor. Her saldırı korkak saldırganları küçültürken, partimize sahiplenmeyi arttıracaktır" ifadesine yer verildi. Saldırı nedeniyle bölgeye giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirildi.

HDP: Parti çalışanı Deniz Poyraz yaşamını yitirdi

HDP Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, partinin aylardır AKP tarafından hedef gösterildiği belirtildi. Açıklamada, "Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz’ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi" denildi.

Açıklamada HDP'lilerin saldırının ardından Konak ilçe binası önünde toplanmaya başladığı belirtilerek, "Dün Sincan’da görülen Kobani Kumpas Davasında yapılan provokasyon provası sonucu bugün bu saldırının gerçekleştirilmesinin amacı ve mesajı bellidir. Bu çok tehlikeli provokasyonu gerçekleştirenler, olayın azmettiricileri; partimizi, il örgütlerimizi hedef gösteren iktidardır, provokatörleri yönlendiren İçişleri Bakanlığıdır" denildi.

Saruhan Oluç

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "İktidarın kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, HDP'yi düşmanlaştırıcı dili ve tutumu bunun siyasi nedenidir. İktidar, bu meselenin siyasi sorumlusudur. Bir taraftan kapatma davası, bir taraftan Kobani davası nedeniyle saldırılar yaşanmaya başladı. Demokratik siyasetten asla taviz vermeyeceğiz ve bunun sorumlusu olan iktidardan demokratik yollarla kesin hesap soracağız" dedi.

İzmir Valiliği'nin açıklaması

İzmir Valiliği saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, saat 11:05 sularında 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırganın sağlık çalışanıyken istifa ederek görevinden ayrılan O.G. isimli şahıs olduğunu duyurdu. Valilik şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıklarken, saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirdiğini de doğruladı.

AKP'li Hamza Dağ'dan kınama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, HDP'ye yönelik saldırıyı kınadı. Dağ, "HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz" ifadesine yer verdi.

DW / HK,HT,EC

©Deutsche Welle Türkçe