HDP: İlkeler ve yöntemler üzerinde müzakere edilmeli

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi açıkladı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından Ankara'da kamuoyuna açıklanan belgede bu maddeler "güçlü demokrasi", "tarafsız ve bağımsız yargı", "kayyım rejimi değil halk iradesi", "Kürt sorununda demokratik çözüm", "barışçı dış politika", "kadına özgürlük ve eşitlik", "ekonomide adalet", "kamu yönetiminde liyakat", "doğaya saygı", "gençler için özgür yaşam" ve "demokratik anayasa" olarak sıralandı.

"Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımız yok"

"Bizler, parlamento seçimleri için 'Demokrasi İttifakı' şiarıyla; halklar ve barış ittifakı, kadın dayanışması ve ittifakı, ekoloji ittifakı anlayışı temelinde, toplumsal ve siyasal muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleri ile en geniş birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yoldaki güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız" denilen açıklamada "Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değiştirilmesi gereğine işaret edildi. "Keyfiliği ve zorbalığı kurumsallaştırıp kalıcılaştırmayı hedefleyen ve yaşadığımız çoklu krizin ve çözümsüzlüğün başlıca kaynağı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ve bu sistemi besleyen yapıları değiştirmek istiyoruz" diyen HDP "Amacımız, bütün kuvvetleri ve nihai karar yetkisini tek adamda birleştiren bu otoriter ve tekçi sistemin yerine güçlü demokrasinin, çoğulcu demokratik sistemin tesis edilmesini sağlamaktır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde "ilkesel" bir buluşmanın gerçekleşmesi gerektiği belirtilirken "İster HDP’li isterse başka bir aday olsun, isimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız. Çünkü demokratik dönüşüm şahıslar aracılığıyla değil, ilkeler ve yöntemler üzerinde müzakere ve mutabakat yoluyla gerçekleşebilir. Seçilecek Cumhurbaşkanı da rolünü ve işlevini ancak bu zeminde doğru bir şekilde yerine getirebilir" denildi.

Kürt sorununda diyalog ve müzakere çağrısı

11 maddelik deklarasyonun "Kürt sorununda demokratik çözüm" başlığında "Türkiye'nin çözmesi gereken en köklü sorunu Kürt sorunudur" tespiti yapıldı. "HDP, demokratik çözüm ve barış konusunda üzerine düşen her şeyi yapmaya, Türkiye’deki bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını ve kaygılarını dikkate alan yapıcı bir rol üstlenmeye hazırdır" denilen açıklamada "Cumhuriyetin demokratikleşmesi ile doğrudan bağlantılı ve iç içe geçmiş olan bu sorunun çözümü için muhataplarla diyalog kurulması, inkâr ve bastırma siyaseti yerine demokratik ve barışçı bir çözüm için adım atılması gereklidir. Meclis, diyalog ve çözüm zeminini kurarak, demokratik müzakere yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılmasına önayak ve odak olmalıdır. Bu çerçevede, başta anadili hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine, diyalog ve müzakere seçeneklerinin kendini tarihsel olarak dayattığını" kaydeden HDP "Sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil; konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur" açıklamasını yaptı.

DW / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe