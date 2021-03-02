HDP hakkında kapatma davası açıldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtığı bildirildi.

İlgili iddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları öne sürülüyor.

Yargıtay inceleme başlatmıştı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP ile ilgili olarak yaklaşık iki hafta önce inceleme başlatmış; inceleme sonucu HDP'nin "örgüt eylemlerinin odağı" olduğunun tespit edilmesi durumunda söz konusu parti hakkında kapatma davası açılmasının gündeme gelebileceği açıklanmıştı.

DW / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe