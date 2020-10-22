HDP Diyarbakır il eş başkanları tutuklandı

Diyarbakır'da 22 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık çıkarıldıkları mahkemede "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Diyarbakır'da 22 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Ceylan ve Uyanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
22 Ekim'deki operasyonda gözaltına alınan Yenişehir ilçe eş başkanları Remziye Sızıcı ile Kasım Kaya ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Alökmen ve Ceylan'ın hukuksuz bir şekilde tutuklandığı belirtilerek bunun "partiye yönelik intikam saldırılarının devamı olduğu" değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada "Darbeci AKP-MHP iktidarı alenen siyaset yapma hakkını engelliyor. İktidar ne yaparsa yapsın yenilmeye mahkumdur" ifadelerine yer verildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda 22 Ekim günü, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle polis tarafından arama yapılmış, 7 saat süren aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, örgütsel notlar, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete ile PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu poster, tişört, resim ve YPG/PKK flamaları ele geçirildiği bildirilmişti.
DHA/BK,HS
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HDP'nin Diyarbakır il eş başkanları ile Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı. İl ve ilçe başkanlarının binasında da kapsamlı aramalar yapıldı.
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