 HDP Diyarbakır il eş başkanları tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 30.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

HDP Diyarbakır il eş başkanları tutuklandı

Diyarbakır'da 22 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık çıkarıldıkları mahkemede "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan

Diyarbakır'da 22 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Ceylan ve Uyanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

22 Ekim'deki operasyonda gözaltına alınan Yenişehir ilçe eş başkanları Remziye Sızıcı ile Kasım Kaya ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Alökmen ve Ceylan'ın hukuksuz bir şekilde tutuklandığı belirtilerek bunun "partiye yönelik intikam saldırılarının devamı olduğu" değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada "Darbeci AKP-MHP iktidarı alenen siyaset yapma hakkını engelliyor. İktidar ne yaparsa yapsın yenilmeye mahkumdur" ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda 22 Ekim günü, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle polis tarafından arama yapılmış, 7 saat süren aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, örgütsel notlar, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete ile PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu poster, tişört, resim ve YPG/PKK flamaları ele geçirildiği bildirilmişti. 

DHA/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

HDP'li il ve ilçe başkanları gözaltına alındı

HDP'nin Diyarbakır il eş başkanları ile Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı. İl ve ilçe başkanlarının binasında da kapsamlı aramalar yapıldı.  

Tuğluk ve Tuncel hakkında tutuklama kararı

Kobani olayları soruşturmasında, başka bir dosyadan cezaevinde bulunan HDP eski milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.  

Buldan: 6-8 Ekim'i katliama dönüştüren devlet içi güçlerdir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'lilere yönelik tutuklamalarla yeniden gündeme gelen 2014 yılındaki Kobani olaylarıyla ilgili konuştu. Buldan, protestoların şiddete dönüşmesinden devlet içi güçleri sorumlu tuttu.  

Özpek: AKP Kürt oylarını gözden çıkardı

Kars Belediye eş başkanı Ayhan Bilgen dahil 17 HDP’linin tutuklanması hükümetin kayyum politikasını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, AKP’nin Kars’ta da MHP’ye "teslim olduğunu" söylüyor.  

HDP'den tepki: Ankara Adliyesi'nde suç işlendi

HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, Kobani soruşturması kapsamında 17 HDP’linin tutuklanmasını "hukuksuz" diye nitelendirerek "HDP bu saldırılarla zayıflamaz, her geçen gün daha da güçleniyor" dedi.  

Kobani eylemleri nedeniyle 17 HDP'li hakkında tutuklama kararı

Altı yıl önceki Kobani protestoları nedeniyle gözaltına alınan ve aralarında Ayhan Bilgen'in de bulunduğu 20 HDP'liden 17 hakkında tutuklama kararı çıktı.  

Benzer içerik

Türkei Kommunalwahl 2019 | HDP-Partei in Diyarbakir | Parteisitz

HDP'li il ve ilçe başkanları gözaltına alındı 22.10.2020

HDP'nin Diyarbakır il eş başkanları ile Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı. İl ve ilçe başkanlarının binasında da kapsamlı aramalar yapıldı.

Türkei Remziye Tosun von der pro-kurdischen Partei HDP

HDP milletvekiline 10 yıl hapis cezası 11.09.2020

HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türkei - Hungerstreikende HDP-Abgeordnete Leyla Güven

Eski HDP milletvekili Leyla Güven serbest bırakıldı 17.09.2020

Hakkari'de gözaltına alınan eski HDP milletvekili Leyla Güven serbest bırakıldı. Güven dün Hakkari'de Barış Anneleri Meclisi'nin programına katılmıştı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski Başbakan ve Anavatan Partisi'nin (ANAP) eski genel başkanlarından Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi. 73 yaşındaki Yılmaz bir süredir kanser tedavisi görüyordu.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  