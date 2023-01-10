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Anayasa MahkemesiFotoğraf: Tuncay Yıldırım/DW
Hukuk ve AdaletTürkiye

HDP davası: Başsavcı sözlü açıklama yaptı

48 dakika önce

AYM'de HDP davasına ilişkin sözlü açıklamasını yapan Yargıtay Başsavcısı Şahin, HDP ile ilgili olarak "Terör örgütünün sözde asker alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir" dedi.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) açtığı davada AYM heyetine sözlü açıklamasını yaptı. Yüce Divan salonundaki açıklaması 45 dakika süren Başsavcı Şahin, buradan ayrılırken gazetecilere de değerlendirmede bulundu.

Şahin, gazetecilere AYM heyetine 7 Haziran 2021 tarihli iddianameyi, 29 Kasım 2021 tarihli esasa ilişkin görüşlerini ve 3 Ocak'ta hesaplara bloke konulmasına ilişkin yazılı taleplerindeki hususları aynen tekrar ettiğini belirterek "HDP'nin terör örgütü ile alan bağının milletçe bilinen bir gerçek olduğunu" savundu.

"Neredeyse 85 milyon da davalı partinin PKK'nın güdümünde bir organ olduğunu kabul ediyor" ifadelerini kullanan Şahin, davalı partililerden kimsenin PKK'yı kınadığına ilişkin duyumuna rastlamadığını ifade etti. Parti yöneticilerinin "PKK'yı terör örgütü olarak görmeyip silahlı halk örgütü olarak tanıdıklarını açıkça kendilerinin söylediğini" belirten Şahin, Diyarbakır Anneleri eylemini örnek gösterdi.

Diyarbakır Anneleri eylemini örnek gösterdi

"Davalı parti terör örgütünün sözde asker alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir" diyen Şahin, "bunun en önemli delilinin zorla ya da kandırılarak örgüte götürülen çocuklar ve gençlerin annelerinin Diyarbakır il binası önünde üç yıldır devam eden eyleminin olduğunu" kaydetti. Şahin, "Dava açıldıktan sonra da eylemlere devam ettiklerinin en büyük delili; 287 aile daha bu nöbete katılmıştır. Bu durum davalı partinin terör örgütü ile bağını koparmadığının bir ispatıdır" dedi.

Şahin, kapatma davası sürecinin seçime kadar tamamlanıp tamamlanmayacağı sorusuna ise "O yüksek mahkemenin takdiri. Bizim görevimiz bugün itibarı ile bitti. Biz tüm delillerimizi ortaya koyduk, dosyayı da sunduk. Bizim açımızdan süreç tamamlandı" yanıtını verdi.

HDP'ye sözlü savunma için süre verilecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame, 21 Haziran 2021'de AYM'de kabul edilerek dava açılmıştı. İddianamede, partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından da tamamen yoksun bırakılması talep ediliyor.

Başsavcı Şahin'in sözlü açıklamasının ardından HDP'ye sözlü savunma için süre verilecek. Belirlenecek günde HDP'nin hem kapatma davası, hem de hesaplara bloke konulmasına ilişkin savunmasını tamamlaması ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Yüksek Mahkeme toplanacak ve kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

AYM, geçen hafta HDP'nin kapatılması istemli davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti.

DHA/HS,EC

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