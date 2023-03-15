HDP AYM'ye yeniden erteleme başvurusunda bulundu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hakkında açılan kapatma davasının 14 Mayıs seçimlerinden sonraki bir tarihe bırakılması için bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'nun hazırladığı ve AYM'ye sunulan dilekçede, esasa ilişkin sözlü savunma için verilen 11 Nisan tarihinin seçim çalışmaları açısından en kritik tarihlerden biri olduğu belirtildi. "Sözlü savunma yapacak eş genel başkanların da seçim çalışmaları kapsamında sahada olacakları yoğun seçim gündeminde, eş genel başkanlar ve onlara destek sunacak parti kurullarının ve uzmanların seçim gündeminden alıkonarak savunmaya odaklanmasının müvekkil parti aleyhine sonuç doğuracağı" ifade edildi. Davanın seçim sonrasına bırakılması talebi "seçimlere müdahale edilemeyeceğine" ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata ve bu konuda verilen kararlara dayandırıldı. AYM'nin seçimlerin Anayasada tarif edildiği üzere; özgür ve eşit rekabet koşullarına uygun bir ortamda yapılmasına hakemlik yapması gerektiğine işaret edilen dilekçede sözlü savunma tarihinin ve kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması talep edildi.

Serbest seçim ilkesi vurgusu

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"YSK'nın açıkladığı seçim takvimi uyarınca aday listelerinin YSK'ya sunulması 9 Nisan 2023'e, listelerin kesinleşmesi de 19 Nisan 2023 tarihine denk gelmektedir. Dolayısıyla listelerin sunulması ve kesinleşmesinden sonra kapatma riski ve tehdidi müvekkil parti için telafisi güç ve mümkün olmayan sonuçlar yaratacaktır. Nitekim listeler kesinleştikten sonra muhtemel bir kapatma kararı verilmesi halinde parti bir bütün olarak seçimlere girmekten men edilmiş, bir bütün olarak milletvekili adaylarının seçilme hakkı ellerinden alınmış olacaktır. Böylesi ağır tablo sadece parti için değil, aynı zamanda milyonlarca yurttaşın iradesinin parlamentoya yansımaması gibi demokrasi için ağır sonuçlara da yol açacaktır. Müvekkil partiyi 'kırk katır mı, kırk satır mı' şeklinde formüle edilebilecek ikilemde tercih yapmaya zorlamak hukuki güvenlik ve serbest ve yarışmacı seçim ilkelerini de ortadan kaldıracaktır.

Müvekkil parti aleyhine açılan kapatma davasının da parti temsilcileri (eş genel başkanları) tarafından 11 Nisan 2023'te yapılması kararlaştırılan sözlü savunmanın tarihinin 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerden sonraki bir tarihe ertelenmesini ve talebimizin temel gerekçesi olan seçim tarihi de gözetilerek mümkün olan en kısa zamanda karara bağlanarak tarafımıza tebliğine karar verilmesini talep ederiz."

AYM bir ay ertelemişti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davada yargılama süreci, 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlamıştı. AYM HDP'nin sözlü savunması için önce 14 Mart tarihini kararlaştırmış, partinin 3 aylık erteleme talebini kabul etmeyerek, savunma tarihini 11 Nisan'a ertelemişti.

DW / EC, JD