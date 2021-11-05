HDP ön savunmasını AYM'ye sundu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili olarak ön savunmasını bugün Ankara'da Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sundu. AYM'den çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede 173 sayfalık savunmanın ön savunma niteliğinde olduğunu söyledi. Ön savunmada öncelikli olarak değinilmesi gereken konuları işlediklerini ifade eden Dede, dava sürecinin devam ettiğini bundan sonraki süreçte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın esas hakkındaki görüşünü sunacağını ardından da HDP'nin esas hakkındaki savunmasını vereceğini belirtti.

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede açıklama yaptı

Dede AYM'ye verilen ön savunmanın ayrıntılarına ilişkin olarak yarın parti yöneticileri ve avukatların HDP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek bilgi vereceğini ifade etti.

Ön savunmayı HDP 10 kişilik bir hukuk komisyonu kurarak hazırladı. Komisyonda HDP Batman Milletvekili, Avukat Mehmet Rüştü Tiryaki, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede ve avukatlar yer alıyor.

HDP Anayasa Mahkemesi'nden 30 günlük ek süre talep etmişti.

Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

HDP'nin ön savunmasını vermesinin ardından dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i gönderilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nce belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Raportör, bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak ve esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Karar toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla verilebilecek.

DW / HT, EC

©Deutsche Welle Türkçe