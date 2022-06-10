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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/C. Merey
EkonomiTürkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan GES açıklaması

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tasarrufların TL ile değerlendirilmesinin teşviki ve yatırımcı tabanının genişletilmesi için gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) uygulaması başlatacak.

https://www.dw.com/tr/hazine-ve-maliye-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndan-ges-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1/a-62086438

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sadece gerçek kişilere sunulmak üzere gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) talep toplanmasına 15 Haziran 2022'den itibaren başlanacağını duyurdu. İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak ve kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Perşembe gecesi yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir” denildi.

Sadece gerçek kişilere sunulacağı belirtilen GES'lerin, ülke genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edileceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir. İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir."

Ekonomistlerden tepkiler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın GES açıklamasına ekonomistler sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulundular.

Ekonomist Yalçın Karatepe, dövizdeki yükselişi önlemek amacıyla uygulanacak yöntemin etkili olmadıığını savundu.

Karatepe Twitter'den yapıtığı açıklamada, "Dün geceden beri doların hareketine bakınca, 'silsile' halinde yapılan açıklamaların bir etkisinin olmadığı görülüyor.

Ekonomist Uğur Gürses ise GES'le ilgili belirsizliklere işaret ettiği Twitter mesajında, "Önlem diye açıklananlar şunlar; neye endeksli olduğu bilineyen GES ihracı, tüketici kredilerinde vade ve kredi kartı asgari ödeme oranının düzenlenmesi, SPK'nın iraçlarda aldığı ücretlerde indirim yapılması. Kendileri ciddiye alıyor mu bunları?" eleştirilerinde bulundu.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu, uygulamaya yönelik eliştirisini, "Orta vadede finans sistemini "Faizsiz(İslami) Finans Sistemi"ne dönüştürmek için yapılan düzenlemeler... Beyinleri hep bu odaklı çalışıyor..." sözleriyle dile getirdi.

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy da benzer bir eliştiride bulundu. Ulusoy Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İslami bankacılık...Bu akşamı kurtaralım da.. bakarız bir politikası. Komik." dedi.

 

DHA,ANKA,DW / TY,ET

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