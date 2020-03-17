HAZ: Salgınla mücadele devletlerin olanaklarını aşıyor

Frankfurter Allgemeine Zeitung koronavirüs salgınının AB ekonomisi üzerindeki etkisini değerlendiriyor:

"Ekonomi ve finans piyasalarında istikrar sağlanabilmesinin ön koşulu virüsle mücadelede başarılı olunabilmesidir. Şu ana dek siyasetin hedefi özellikle bankalar ve şirketleri likidite desteği ile hayatta tutmak. Ancak kriz devam ederse, yüksek borçlu Avrupa ülkelerinin bir resesyonda, hem virüs hem de artan borçlanma ile baş edip edemeyecekleri konusunda mali piyasalarda spekülasyonlar başlayacaktır. Birçok Avrupa bankasının muhasebe defterlerindeki yüksek miktarlarda devlet tahvili, banka hisselerinin şu anda bu kadar güçlü biçimde düşmesinin nedeni. Avrupa Merkez Bankası’nın bir kez daha bankaları kurtarmak için elini taşın altına koyabileceğine güvenmek ölümcül olur."

Hannoversche Allgemeine Zeitung ise salgınla mücadelede Avrupa Birliği’nin yetersiz kaldığı görüşünde:

"Avrupa şu günlerde hayretler içinde bırakıyor ama iyi anlamda değil: Yıllardır yapılan zirve rutinine ve yönetici personelinin iletişim ağına rağmen görüş alışverişi yetersiz. Ölümcül bir virüsün sınırsızca yayılmasıyla başedilmesinde koordinasyonun böylesine gerekli olduğu başka bir kriz daha düşünülemez. Uyum konusundaki yetenekleriyle gurur duyan Avrupa tam da şimdi ülkelerin tek başına hareket etmesine izin veriyor. Avrupa Birliği’nin savunması sağlık politikasının önceden olduğu gibi devletlerin kendi konusu olduğu şeklinde olabilir. Ancak korona salgını ile etkili mücadele devletlerin kendi olanaklarını aşıyor."

Mannheimer Morgen de AB’yi eleştiriyor:

"Virüsün yayılmasına karşı kararlı adımlar ne kadar gerekli olursa olsun, ekonomi ve çalışanları gereksiz şekilde vuracak bir çöküş yaşanmamalı. Alınması gereken kararlarda şu an yaşanan kaos sürdürülemez. Ya Avrupa Birliği ders alıp Brüksel’e koordinasyonda daha fazla rol verir ya da ulus devletler dönemine büyükçe bir geri adım atılmış olur. Şu an Avrupa Birliği’nin sergilediği resim mantığa sığmıyor."

Badische Zeitung salgının Almanya’da insanların gündelik hayatını nasıl etkilediğini yorumluyor:

"Pazartesiden bu yana artık duygular bastırılmıyor: Bireylerin yaşam biçimi, gündelik hayatları toplum olarak birlikte yaşamamız şu andan itibaren durdu. Resmi olarak ilan edilmedi ama bir olağanüstü hal var. Bütün vatandaşlardan bu durumu kıyaslanamayacak olsa da büyük ihtimalle sadece savaş nesli yaşadı."

HT/BK

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