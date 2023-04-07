Görsel tasarımcı Mahir Akkoyun serbest bırakıldı

Eleştirel görsel tasarımları nedeniyle İzmir'de Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Mahir Akkoyun adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı.

Akkoyun son olarak üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde, "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketleri tasarlamıştı. Akkoyun, marketlerdeki ürünlerin üzerine yapıştırılan bu etiketlerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Akkoyun'un avukatı Berfin Kaya, "Gözaltına alınma sebebi Twitter'da paylaşmış olduğu tasarımlar, bu tasarımlara ilişkin Cumhurbaşkanı'na hakaretten şu anda gözaltında" dedi.

Kaya, "Savcı mevcutlu istediği için adliyeye geçecek. Mahir'in paylaşımlarında herhangi bir suç yok, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu oluşmamış durumda ama yine de Mahir şu an gözaltında, birçok kurumdan da insan destek olmaya geldi Mahir'in yanındayız" diye konuştu.

Mahir Akkoyun daha önce AKP'nin seçim sloganı, "Türkiye'nin Yüzyılı" sloganını da sosyal medya hesabından paylaştığı çeşitli görsellerle eleştirmişti.

Muhalefet partilerinden tepki

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kaftancıoğlu "Gerçeğin yalan, yalanın gerçek haline getirilmeye çalışıldığı günümüzde 'pahalı' diyen birinin göz altına alınmış olması anormalin normali! 14 Mayıs’tan sonra böyle haberler okuyamayacaksınız az kaldı" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Twitter hesabından "Hayat pahalılığını eleştiren görselleri tasarladığı için Mahir Akkoyun bu sabah gözaltına alındı. Hükümeti sanatsal bir dille eleştirmek suç değil zeka örneğidir. Ne yazık ki hayat pahalı adalet ucuz!" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı" ifadelerini kullandı.

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de "Yaratıcı grafik ve tasarım sizin baskı ve sansürünüze boyun eğmez! Mahir Akkoyun'u serbest bırakın, soğanın tanesi olmuş 7,5 TL, onunla uğraşın" dedi.

ANKA / EC,ET

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