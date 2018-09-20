Hayatın Sesi televizyonu yöneticilerine hapis cezası

İdlib mutabakatı Türkiye için ne anlama geliyor?

Türk hükümeti, Erdoğan ile Putin’in İdlib’de silahsız bölge kurulması için anlaşmasını "büyük başarı" olarak nitelendirdi. Ancak uzmanlar mutabakatın Türkiye için büyük riskler içerdiğine dikkat çekiyor.