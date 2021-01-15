 Havaalanında sahte korona testi soruşturması | ALMANYA | DW | 15.01.2021

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ALMANYA

Havaalanında sahte korona testi soruşturması

Beyrut‘tan Düsseldorf havaalanına Türkiye aktarmalı gelen iki Alman yolcu sahte koronavirüs test belgesi ibraz etmekle suçlanıyor.

Düsseldorf

Düsseldorf

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Türkiye aktarmalı olarak Almanya'nın Düsseldorf havaalanına gelen 45 yaşındaki erkek ile 32 yaşındaki kadın yolcu hakkında, uçuşlarından önce sahte koronavirüs testi ibraz ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Alman uyruklu yolcular, havaalanındaki korona test merkezinde yeniden teste tabi tutulduktan sonra karantinada kalmak koşuluyla evlerine yollandı.

AFP'nin Alman güvenlik birimlerine dayanarak aktardığı habere göre olay şöyle gelişti:

Almanya'nın Beyrut Büyükelçiliği, havaalanlarının güvenliğinden de sorumlu olan Federal Polis Teşkilatı'na şüpheli iki yolcunun  Türkiye'den Almanya'ya hareket eden bir uçağa  bindiği bilgisini geçti.

Uçak Düsseldorf'a inişinde özel bir alana çekildi. Şüpheli yolcular burada uçaktan indirildi. Yanlarında bulunan ve negatif test sonuçlarını gösteren kuşkulu belgelere de el konuldu. Şüphelilerin uçakta yakınında oturan kişilerin de kimlik ve ulaşım bilgileri tedbiren alındı. İki yolcuya Düsseldorf havaalanında bulunan koronavirüs test merkezinde yeniden test yapıldı.

Federal Polis Teşkilatı, iki yolcu hakkındaki ihbarı yapanın Lübnanlı bir doktor olduğunu açıkladı. Açıklamada, Beyrut'ta görev yaptığı belirtilen doktorun, kadın yolcunun Covid-19 semptomları göstermesine rağmen, yerine başka bir Alman vatandaşının kimlik bilgilerini vererek  test yaptırdığını   aktardığı bildirildi. Kadın yolcunun "dolaylı yanlış beyan şüphesi" ile cezai kovuşturmaya tabi tutulacağı belirtildi. 

AFP/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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