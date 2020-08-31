 Hatay′daki yangınla ilgili gözaltılar | TÜRKİYE | DW | 11.10.2020

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TÜRKİYE

Hatay'daki yangınla ilgili gözaltılar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınlarının "tam anlamıyla kontrol altına alındığını" söyledi. Bakan, yangınlarla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Türkei | Waldbrände in Hatay (Ozan EfeogluAA/picture-alliance)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınının etkili olduğu Hatay’ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

Cumartesi günü saat 10.15’te başlayan yangına, ekiplerin 10.20’de müdahale ettiğini belirten Pakdemirli, 5 tamamdırhelikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve 750 personelin yangınla mücadele ettiğini kaydetti. Meteorolojik şartların yangınla mücadelede, aleyhte olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, yüzde 18 nem ve 35 derece sıcaklıkla birlikte 70 kilometreyi aşan rüzgarın zorluk yarattığını anlattı. Yangına müdahale eden bir uçağın arıza yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, Nergizlik, Müftüler, Karahüseyinli Mahalleleri ile Belen ilçe merkezinin yangında zarar gördüğünü, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli yardımların yapılacağını aktardı.

"Yangın kontrol altına alındı"

Ev, iş yeri, araçlar, fabrikalar ve tarlalar ile hayvanların yangında zarar gördüğünü hatırlatan Bakan Pakdemirli, çok ciddi kasıt şüphelerinin de ortaya çıktığını dile getirdi. Pakdemirli, "Bununla ilgili Valiliğimiz çok yönlü soruşturma yürütüyor. 4 şüpheli gözaltında. 2’si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 2’siyle ilgili de işlem yapılacak. İnsansız Hava Aracı (İHA) dünden beri süreci kontrol etmemizde büyük fayda sağlıyor. Şu an itibarıyla yangın tam anlamıyla kontrol altında. İhbarlar son derece önemli" dedi.

Hatay’daki yangında can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ancak yaban hayatı ve ağaçların kaybolduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, yangınla mücadelede emeği geçenlere teşekkür etti. Yangında zarar gören alanlarla ilgili de bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Dün akşam itibarıyla 400 hektar olabileceğini gördük ama bugün bu hesabın üzerine gitmedik. Önceliğimiz yangının söndürülmesiydi. Hepsinin hesabını yapıyoruz ve yayınlayacağız. Çok büyük bir yangın değil ama bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı. Hastanelerde tedavi gören de kalmadı" diye konuştu.

Türkei | Waldbrände in Hatay (Ozan EfeogluAA/picture-alliance)

İskenderun'da gergin gece

Öte yandan Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayıp, yerleşim yerlerine de zarar veren orman yangınında sabotaj iddialarının ardından kentte gergin bir gece yaşandı. İskenderun'da bazı vatandaşlar, ormanı yakmaya çalışan kişileri gördüklerini iddia edip, sokakta nöbet tuttu.

DHA/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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