 Hatay′da Valilik önünde kendini ateşe verdi | TÜRKİYE | DW | 07.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Hatay'da Valilik önünde kendini ateşe verdi

Hatay'da kendini ateşe veren bir kişi hayatını kaybetti. Valilik, Adem Yarıcı adlı kişinin psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunduğunu bildirdi.

Hatay Valiliği önünde kendini yakmaya çalışan Adem Yarıcı adlı vatandaş

Hatay Valiliği önünde kendini yakmaya çalışan Adem Yarıcı adlı vatandaş

Hatay Valiliği binası önünde kendisini ateşe veren Adem Yarıcı, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Türk basınında çıkan haberlerde bir süredir işsiz olan Yarıcı'nın "Çocuklarım aç, iş istiyorum, anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yakmaya çalıştığı bilgisi yer aldı.

Türkei Adem Yarıcı begeht Selbstverbrennung

Olaya ilişkin Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada Adem Yarıcı'nın hastaneye sevki sırasında ambulansta hayatını kaybettiği belirtildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Devlet Hastanesinden Mersin Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edilmek üzere giderken Hatay Dörtyol ilçesi mevkiinde ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allahtan rahmet, acılı ailesine sabır ve baş sağlığı dileriz."

"Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de teşebbüste bulundu"

Olaya ilişkin Valilik tarafında ilk yapılan açıklamada Yarıcı'nın daha önce benzer bir teşebbüste bulunduğu bildirildi. Açıklamada iki çocuk babası olan Yarıcı'nın eşinden boşanmış olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın iki çocuğu bulunmaktadır. Sosyal Hizmetlerden Sosyal Ekonomik Destek Yardımı, çocukları için Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

DW/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Futbol-siyaset ilişkisi: "AKP sporun sahibi haline geldi"

Türkiye’de AKP kurmaylarının Trabzonspor’u destekleyici açıklamaları tepki yaratıyor. DW Türkçe, "propaganda aracı" olarak kullanılan futbolun siyasetle ilişkisini mercek altına aldı.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  