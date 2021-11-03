 Hatırlatma dozu: Kim için, neden gerekli? | Türkiye | DW | 05.11.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Türkiye

Hatırlatma dozu: Kim için, neden gerekli?

İki doz BioNTech aşısı olmuş 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan kişilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı. Peki hatırlatma dozu nedir? Başka ülkelerde uygulama nasıl?

default

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrasında iki doz BionTech aşısı olmuş ve ikinci aşının üzerinden altı ay geçmiş 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların "hatırlatma dozu" için randevu alabileceğini açıklamasının ardından uygulama Perşembe günü itibarıyla başladı. Hatırlatma dozu ile ilgili soruların yanıtlarını derledik:

Hatırlatma dozu nedir?

Aşılamada bazı aşıların bir kez uygulanması yeterli iken bazı aşılarda daha güçlü bağışıklık sağlanabilmesi için bir ya da daha fazla pekiştirme dozu gerekebiliyor. Türkiye'de iki doz Sinovac aşısı ile aşılanmış kişiler için üçüncü doz uygulaması Temmuz ayında başlamıştı. mRNA teknolojisi ile geliştirilen BioNTech aşısından iki doz olanlar için bu uygulama yeni.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, hatırlatma dozuna neden ihtiyaç duyulduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Birinci basamak aşıları tamamlanmış kişilerin, aşı bağışıklığının azaldığı varsayımıyla yapılıyor. Hem süreci uzatıyor hem de etki kalitesini artırıyor. Yani hatırlatıcı ve güçlendirici. Çünkü zamanla bağışıklık azalıyor."

Üç doz aşı uygulamaları arasındaki farklara değinenŞenol Davutoğlu, "İki tür üçüncü doz uygulaması var. Birincisi rapel dediğimiz hatırlatıcı doz. Diğeri ise organ nakil alıcıları, kanser hastaları gibi gruplarda üç doz aşının yapılması. Bu kişiler için birer ay aralıklarla üç dozdan oluşan bir seriye çıkarıldı aşılar. Bu başka, hatırlatıcı doz uygulaması başka" uyarısını yaptı.

Uygulama neden şimdi başlatıldı?

Türkiye'de ilk doz BioNTech aşı uygulamalarına Nisan 2021'de başlandı ve BioNTech aşısı olan kişiler, Mayıs ayında ikinci dozlarını olmaya başladılar. Mayıs ayında ikinci dozunu olmuş kişiler için Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği altı aylık süre doluyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Davutoğlu Şenol, Sağlık Bakanlığı'nın kararını şu sözlerle değerlendirdi: "Salgınla ilgili başka hiçbir yönetim yok ve çok kötü gidiyor. Okullar açıldığı için çocukları olan veliler hastalandı. Bunlar arasında bağışıklık düzeyi kötü olanlar, orta-kritik düzeyde hastalanmaya başladı. Bu bir panik yaratıyor. Ne paniği yaratıyor? Hastaneler tıkanır mı? Üçüncü doz kararı, bu panikle verilmiş bir karar. Ben bunlara kör taktikler diyorum."

Başka ülkelerde uygulama nasıl?

Türkiye, belirli yaş gruplarına üç doz aşı öneren tek ülke değil. İki doz BioNTech aşısı olan kişiler için üçüncü doz aşı uygulaması, ABD, İngiltere ve İsrail'in içinde olduğu başka ülkelerde de var. Örneğin İsrail, 29 Ağustos 2021'den itibaren 12 yaş üstü tüm nüfusuna üçüncü doz aşı randevusunu açtı. İngiltere'nin kamu sağlığı kuruluşu NHS ise 50 yaş üzeri kişilere, belirli meslek gruplarına ve kronik hastalığı olanlara üçüncü doz hatırlatıcı aşı tavsiyesi verdi.

İsrail Ağustos ayında üçüncü doz uygulamasına başlamıştı

İsrail Ağustos ayında üçüncü doz uygulamasına başlamıştı

Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı ikinci doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay süre geçmiş 60 yaş üstü kişilere, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalığı olanlara ve sağlık çalışanları gibi yüksek riskli meslek gruplarına bu aşının yapılmasını öneriyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Davutoğlu Şenol, Türkiye'nin üçüncü doz aşı konusunda kendi verisinin olmadığına dikkat çekerek, "İsrail ve ABD'nin verilerini biliyoruz. Tüm bunları anlamak için bir ülkenin kendi aşıladığı gruplardaki verileri ortaya koyması lazım. Biz bilmiyoruz. Ama benim sahadaki gözlemim, iki doz BioNTech ile hiçbir hastanın yoğun bakıma yatmadığı yönünde" dedi.

Araştırma sonuçları ne diyor?

BioNTech ve Pfizer şirketleri, birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısının üçüncü dozda yüzde 95'in üstünde etki gösterdiğini açıklamıştı. 10 binin üstünde denekle yapılan araştırmada bilinmeyen yan etkilere ya da aşının güvenliğiyle ilgili endişelere yol açacak işaretlere rastlanmadığı bildirilmişti. New England Journal of Medicine dergisinde Eylül ayında yayımlanan bir çalışmada üçüncü doz aşı olmuş 60 yaş üstü kişilerin enfekte olma şansının 11 kat daha az olduğunu ortaya koymuştu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da geçen ay, 18 yaş üstü kişilere üçüncü doz BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı yapılmasına onay vermişti. Kurum, ikinci ile üçüncü doz aşı arasında en az altı aylık süre olmasını tavsiye etmişti.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Eylül ayında yaptığı açıklamada özellikle varyantlara karşı üçüncü doz aşıya gerek olmadığını söylemiş; üçüncü doz aşı uygulaması yerine kitle bağışıklığının önemine vurgu yapmıştı.

ABD'de koronavirüs aşısı 5-11 yaş grubu çocuklara da uygulanıyor

ABD'de koronavirüs aşısı 5-11 yaş grubu çocuklara da uygulanıyor

Davutoğlu Şenol da DSÖ'nün açıklamasına paralel olarak kitle bağışıklığının önemli olduğunu savunuyor. Toplumda iki doz aşı olanların oranının henüz yüzde 60'a erişemediğini hatırlatan Davutoğlu Şenol, kitle bağışıklığının sağlanması için çocukların aşılanmasının da önemine dikkat çekti. Davutoğlu Şenol, "Bizim artık okullarda çocukları aşılamamız gerekiyor. Ancak bu şekilde kitle bağışıklığını sağlayabiliriz" dedi. 

Deniz Barış Narlı

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının mevcut varyantlara karşı koruyucu olduğunu, şimdilik bir güncellemeye gerek olmadığını söyledi. Üçüncü dozun etkinliğine dair araştırmalar ise sürüyor.  

Üçüncü doz BioNTech'e kimin ihtiyacı var?

BioNTech/Pfizer üçüncü doz aşının gerekli olabileceğini ifade ederken, ABD’deki sağlık kurumları eldeki bulgular doğrultusunda bunun şu anda gerekmediğini düşünüyor. Peki böyle bir tazeleme aşısı kimin için anlamlı olur?  

Benzer içerik

A six year old child receives the Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine for 5-11 year old kids at Hartford Hospital in Hartford, Connecticut on November 2, 2021. - An expert panel unanimously recommended Pfizer-BioNTech's Covid vaccine for five- to 11-year-olds on November 2, the penultimate step in the process that will allow injections in young children to begin this week in the United States. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the top US public health agency, was expected to endorse that recommendation later in the day. (Photo by JOSEPH PREZIOSO / AFP) (Photo by JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty Images)

ABD’den çocuklara korona aşısına onay 03.11.2021

ABD'de, 5-11 yaş arasındaki çocukların koronavirüs aşısı olabilmeleri için acil kullanım onayı çıktı. Ülkede 1,9 milyon çocuğa şimdiye kadar virüs bulaştı, en az 100 çocuk koronadan dolayı yaşamını yitirdi.

This image courtesy of the University of Queensland and recived by AFP on October 29, 2021, shows a skin patch and its applicator tested to vaccinate against Covid-19. - A vaccine, but no needle. Since the start of the pandemic, plans to vaccinate against Covid-19 using patches have multiplied, testifying to a movement that could well revolutionize the way vaccines will be administered in the future. A study in mice, published on October 29, 2021 in the journal Science Advances, found promising results. The patch used: a square of 1cm by 1cm, made of plastic, with more than 5,000 tiny peaks on its surface, so small that you can't even see them, described to AFP Dr David Muller, co -Study author and virologist at the University of Queensland, Australia. (Photo by Hung Vu / The University of Queensland / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Hung Vu/ The University of Queensland - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

İğne korkusu olanlara müjdeli haber: Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor 05.11.2021

Şırıngayla aşılamaya alternatif olarak geliştirilen aşı bantları üzerinde çalışan bilim insanları umut verici sonuçlar elde etti. Yöntem, iğne korkusu olanlar için önemli bir seçenek oluşturuyor.

In this March 2021 photo provided by Pfizer, a technician inspects filled vials of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at the company's facility in Puurs, Belgium. On Friday, July 9, 2021, The Associated Press reported on stories circulating online incorrectly asserting the Pfizer coronavirus vaccine is made up of 99.9% graphene oxide, a toxic compound. But, chemical and medical experts who are not associated with Pfizer confirmed to The Associated Press that there is no way graphene oxide would be found in the vaccine. (Pfizer via AP)

BioNTech 5-11 yaş grubu için izin başvurusu yaptı 15.10.2021

BioNTech/Pfizer korona aşısının Avrupa Birliği'nde 5-11 yaş grubu çocuklarda uygulanabilmesi için izin başvurusu yaptı.