Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Hannover Fuarı, dünyanın önde gelen sanayi fuarlarındandır. İlk kez 1947 yılında düzenlenmiştir. Ortalama 6 bin 500 dolayında şirket ürününü sergilemekte, 250 bin dolayında ziyaretçi çekmektedir.
DW Türkçe'nin Hannover Fuarı ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Türkiye’nin ’partner ülke’ olduğu Hannover Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. 60 farklı ülkeden toplam 6 bin 400 katılımcı firmanın 270’i Türkiye’den geliyor. Dün Almanya Başbakanı Merkel ile birlikte fuarı açan Başbakan Erdoğan bugün de fuarda standları gezdi. Erdogan, fuar kapsamındaki Türk-Alman İş Zirvesi’nin açılışında da konuştu.
Hannover Fuarı münasebetiyle Almanya’ya gelen Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erddoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmesi ve Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı tartışmaları bugünkü Alman gazetelerinin yorum sayfalarında yer verdiği başlıca konular.
İklim değişimi bu hafta Almanya’nın en önde gelen gündem maddeleri arasında. Küresel ısınmaya karşı harekete geçen Almanya’yı yüklü bir maddi külfet bekliyor. AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde güvenlik politikaları da Almanya’nın gündemini oluşturuyor. Hafta sonunda ise Türkiye’nin partner ülke olduğu 2007 Hannover Fuarı başlıyor.