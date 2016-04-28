Hannover Fuarı, dünyanın önde gelen sanayi fuarlarındandır. İlk kez 1947 yılında düzenlenmiştir. Ortalama 6 bin 500 dolayında şirket ürününü sergilemekte, 250 bin dolayında ziyaretçi çekmektedir.

DW Türkçe'nin Hannover Fuarı ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.