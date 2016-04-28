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Hannover Fuarı

Hannover Fuarı, dünyanın önde gelen sanayi fuarlarındandır. İlk kez 1947 yılında düzenlenmiştir. Ortalama 6 bin 500 dolayında şirket ürününü sergilemekte, 250 bin dolayında ziyaretçi çekmektedir.

DW Türkçe'nin Hannover Fuarı ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Autonome Systeme verändern unser Leben und auch unser Selbstverständnis (Copyright: Daimler und Benz Stiftung/Oestergaard). Schlagworte bitte: Industrie 4.0 Roboter Ethik Roboterethik Frei zur Verwendung für Pressezwecke

Fabrikamı internete nasıl entegre ederim? 28.04.2016

Hannover sanayi fuarında ‘nesnelerin interneti’ ya da ‘4’üncü sanayi devrimi’ dediğimiz iletişim ağlarıyla bütünleşmiş üretim metotları tanıtılıyor. Henrik Böhme’nin fuar izlenimleri.

Obama Hannover'de 25.04.2016

ABD Başkanı Barack Obama Almanya Başbakanı Merkel'le birlikte ABD'nin bu yıl konuk ülke olduğu Hannover Fuarı'nın açılışını yaptı.
07.06.2015 U.S. President Barack Obama toasts with beer as he visits Kruen, southern Germany, June 7, 2015. Leaders from the Group of Seven (G7) industrial nations meet on Sunday in the Bavarian Alps for a summit overshadowed by Greece's debt crisis and ongoing violence in Ukraine. REUTERS/Hannibal Hanschke TPX IMAGES OF THE DAY Copyright: Reuters/H. Hanschke

Obama Hannover Fuarı’nı açacak 23.04.2016

ABD Başkanı Barack Obama pazar günü Hannover Fuarı’nın açılışını yapacak. ABD bu yıl ilk kez partner ülke olarak fuara katılıyor.
Industrie 4.0 in Action Presse-Highlight-Tour am 12. April 2015, ABB, Halle 11, A35 Frei zur Verwendung für Pressezwecke

Hannover'de robotlar görücüye çıktı 16.04.2015

Hannover Fuarı'nda bu yıl üretim teknolojisinde kaydedilen yeniliklerin yanı sıra, özellikle robotlarla yapılan üretimler ve üretim süreçlerinin birbiriyle bağlantı içinde olduğu 'Endüstri 4.0' sistemi öne çıkıyor.
Gruppe von Dissidenten Protest gegen China Ort: Hannover Datum: 22.04.2012 Fotograf: Shitao Li(DW-Chinesisch)

Hannover Fuarı protestolarla açıldı 23.04.2012

Hannover Sanayi Fuarı, Almanya Başbakanı Merkel ve Çin Başbakanı Ven Ciabao tarafından açıldı. Açılış, Çin'deki insan hakları ihlallerini protesto etmek için yapılan gösterilere sahne oldu.
Besucher laufen am Dienstag, 17. April 2007, auf der Hannover Messe in Hannover auf dem illuminierten Messestand des Energiekonzerns EnBW. Bis zum 20. April 2007 praesentieren etwa 6400 Aussteller aus rund 60 Nationen ihre Produkte. Partnerland ist in diesem Jahr die Tuerkei. (AP Photo/Jens Meyer) --- Visitors walk along the illuminated booth of the German energy supplyer company EnBW at the Hanover industrial fair in Hanover, Germany, Tuesday, April 17, 2007. From April 16 to 20, 2007, about 6,400 industrial exhibitors from 60 countries will gather at the fair. This year's partner country is Turkey. (AP Photo/Jens Meyer)

Bilim ve sanayi buluşuyor 19.04.2007

Almanya’nın Hannover kentinde hafta başında kapılarını ziyaretçilere açan ve Türkiyenin partner ülke olarak yer aldığı Hannover Fuarı, bilim ile sanayinin buluştuğu önemli merkezler arasında kabul ediliyor.
Ein Roboter dreht am Sonntag (15.04.2007) in Hannover auf der Hannovermesse ein verstelltes Exemplar des Rubik cube eigenständig in die Ausgangsposition. Die weltgrößte Technikschau steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der aktuellen Diskussionen um Klimawandel und Energiepolitik. Zur Messe präsentieren vom 16. bis zum 20. April 2007 etwa 6400 Aussteller aus über 60 Ländern ihre Produkte, darunter 276 aus dem Partnerland, der Türkei. Foto: Jochen Lübke dpa/lni +++(c) dpa - Bildfunk+++

Sanayi fuarında Türkiye rüzgarı 16.04.2007

Türkiye’nin ’partner ülke’ olduğu Hannover Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. 60 farklı ülkeden toplam 6 bin 400 katılımcı firmanın 270’i Türkiye’den geliyor. Dün Almanya Başbakanı Merkel ile birlikte fuarı açan Başbakan Erdoğan bugün de fuarda standları gezdi. Erdogan, fuar kapsamındaki Türk-Alman İş Zirvesi’nin açılışında da konuştu.

16.04.2007 - Alman basınından özetler... 16.04.2007

Hannover Fuarı münasebetiyle Almanya’ya gelen Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erddoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmesi ve Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı tartışmaları bugünkü Alman gazetelerinin yorum sayfalarında yer verdiği başlıca konular.
Der tuerkische Ministerpraesdent Recep Erdogan, links, und Bundeskanzlerin Angela Merkel, rechts, unterhalten sich am Freitag, 26. Mai 2006, im Bundeskanzleramt in Berlin. (AP Photo/Fritz Reiss) ---Turkey's Prime Minister Recep Erdogan, left, and the German Chancellor Angela Merkel, right, talk during their meeting in the Berlin Chancelley on Friday, May 26, 2006. (AP Photo/Fritz Reiss)

Berlin’de bu hafta 09.04.2007

İklim değişimi bu hafta Almanya’nın en önde gelen gündem maddeleri arasında. Küresel ısınmaya karşı harekete geçen Almanya’yı yüklü bir maddi külfet bekliyor. AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde güvenlik politikaları da Almanya’nın gündemini oluşturuyor. Hafta sonunda ise Türkiye’nin partner ülke olduğu 2007 Hannover Fuarı başlıyor.
Brigitte Nann-Knaier schaut am Sonntag, 18. April 2004, in ein Zahnrad, das von einem Unternehmen waehrend der diesjaehrigen Industriemesse, der Hannover-Messe 2004, ausgestellt wird. Die diesjaehrige Hannover-Messe wird am Montag, 19. April 2004, fuer das Publikum eroeffnet. Insgesamt stellen 5.040 Aussteller bis zum Samstag, 24. April 2004, ihre neuesten Industrieprodukte vor

Hannover Fuarı'nda Doğu-Batı farkı 21.04.2004

Geçtiğimiz yıllarla karşılaştırdığında bu yıl Hannover Sanayi Fuarı‘na daha az şirketin katıldığı dikkat çekiyor. Hannover Fuarı 150 bin metrekarelik bir alanda 61 ülkeden 5 bin şirketi misafir ediyor.