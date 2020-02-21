 Hanau′da binler ırkçılığa ve nefrete karşı yürüdü | ALMANYA | DW | 24.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Hanau'da binler ırkçılığa ve nefrete karşı yürüdü

Irkçı saldırı sonucu aralarında Türkiye kökenlilerin de olduğu dokuz kişinin hayatını kaybettiği Hanau'da, binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü. Yürüyüşte ırkçı terör lanetlendi, sevgi ve dostluk mesajları verildi.

default

Almanya'da Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde 19 Şubat'ta aralarında Türkiye kökenlilerin de olduğu dokuz kişinin ırkçı saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından "Teröre ve İslam düşmanlığına karşı" sloganıyla bir yürüyüş düzenlendi.  Pazar günü düzenlenen gösteriye Almanya genelinden 10 binden fazla kişi katıldı.

Kentteki cami dernekleri tarafından düzenlenen, kilise, sinagog ve Hanau Belediyesi tarafından desteklenen yürüyüşte saldırıda çocuklarını yitiren bazı aileler en önde yürüdü. Katılımcımlar ellerinde kurbanların fotoğraflarını taşıdı.

Kurşunlanan nargile kafelerden Arena'nın önünden öğle saatlerinde hareket eden göstericiler ellerinde Türk, Alman, Bosna, Pakistan, Afganistan ve Romanya bayraklarıyla, ilk saldırının yapıldığı Midnight adlı nargile kafenin önünden geçerek kent merkezine geldi.

Yürüyüşte hayatını kaybedenlerin resimleri taşındı

Yürüyüşte hayatını kaybedenlerin resimleri taşındı

Üç din bir arada

Kent merkezinde toplanan kalabalığa Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky ile Hristiyan, Müslüman ve Yahudi cemaatlerinin temsilcileri seslendi.

Büyükelçi Aydın, Türkçe başladığı konuşmasını Almanca tamamlandı. "Nazilere seslenmek istiyorum" diye konuşan Aydın şöyle devam etti: "Bu alçak saldırılarla Türkleri korkutup, sindirip bu ülkeden ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Türkler buraya davetli olarak geldi ve sizden önceki Nazilerin yıktığı bu ülkenin inşasına ve kalkınmasına önemli katkılarda bulundular. Ne yaparsanız yapın Türk toplumu Almanya’da varlığını sürdürmeye devam edecektir."

Hanau Belediye Başkanı Kaminsky sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında, kurban yakınlarının yanında olduklarını söyledi. Toplumu bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirten Kaminsky, "Şu içinde bulunduğumuz günler ve saatler şehrimizin barış zamanındaki en karanlık ve koyu vakitleri olmuştur" diye konuştu.

Oğlunu kaybeden Behçet Gültekin de bir konuşma yaptı

Oğlunu kaybeden Behçet Gültekin de bir konuşma yaptı

"Bunu hak etmedik"

Saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Gültekin'in babası Behçet Gültekin ise DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, oğlunu kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu söyledi. İki oğlunun da Almanya'da doğup büyüdüklerini anlatan Gültekin, "bunu hak etmedik" diye konuştu.

Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen saldırıda 21 ile 44 yaşları arasında 9 kişiyi öldüren Tobias R. (43), saldırıdan kısa süre sonra evinde 72 yaşındaki annesiyle ölü bulunmuştu. Saldırıda Türkiye kökenli gençler Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı) hayatını kaybetmişti.

Video izle 03:35

Hanau'da düzenlenen saldırılar sonrası Müslümanlar tedirgin

Tuncay Yıldırım / Hanau

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Hanau: Masalların şehrine ırkçı terör gölgesi

Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 9 kişinin ölümüne yol açan ırkçı saldırılar kentin çehresini değiştirdi. "Herkesin birbirini tanıdığı" Hanau sokaklarında Türkiyeliler duygularını DW Türkçe'yle paylaştı. (21.02.2020)  

Benzer içerik

Denkmal der Brüder Grimm in Hanau während der Mahnwache

Hanau: Masalların şehrine ırkçı terör gölgesi 21.02.2020

Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 9 kişinin ölümüne yol açan ırkçı saldırılar kentin çehresini değiştirdi. "Herkesin birbirini tanıdığı" Hanau sokaklarında Türkiyeliler duygularını DW Türkçe'yle paylaştı.

Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars

Avrupa'dan Hanau saldırısına tepkiler 20.02.2020

Almanya'nın Hanau kentinde 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin Avrupa Birliği’nden de taziye açıklamaları geldi.

Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars | Trauer, Kerzen

Başsavcılık: Öldürülenlerin tamamı göçmen kökenli 20.02.2020

Federal Başsavcılık, Hanau'da iki nargile bara düzenlenen saldırılarda öldürülen dokuz kişinin tamamının göçmen kökenli olduğunu ve saldırganın "derin bir ırkçı tutumla" hareket ettiğinin anlaşıldığını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Hamburg'da Sosyal Demokratlar ve Yeşiller kazandı

Hamburg eyalet parlamentosu seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti sandıktan birinci parti çıktı. Oy oranını iki katına çıkaran Yeşiller büyük zafer elde etti.  

FOTO-GALERİ

default

Altın Ayı için Yarışan Filmler

70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 18 film Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor. Kimin ödül alacağına İngiliz aktör Jeremy Irons'ın başkanlığındaki uluslararası jüri karar verecek.  