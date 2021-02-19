Hanau kurbanlarının fotoğraflarına saldırı

Hanau saldırısında yaşamlarını yitiren 9 göçmen kökenli genci saldırının birinci yıldönümünde anmak amacıyla Köln'ün Rodenkirchen semtinde Ren Nehri kıyısındaki korkuluklara asılan kurbanlara ait fotoğraflar tahrip edildi.

Köln Polisi, kimliği belirlenemeyen saldırgan ya da saldırganların kurbanların isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı folyoları sökerek, Ren Nehri'ne attıklarını doğruladı.

Hanau'daki ırkçı saldırının yıldönümü vesilesiyle Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Gençlik Kolları (Jusos) tarafından Cuma günü korkuluklara asılan fotoğrafların tahrip edilmesi üzerine polis ve devlet güvenlik birimleri soruşturma başlattı.

Jusos Köln Yönetim Kurulu Başkanı Timon Marland, bölgede yürüyüş yaparken geçici anıtın tahrip edildiğini fark ettiğini belirterek, "İnsanların bu kadar nefret dolu olması beni şok ediyor ve inanılmaz derecede kızdırıyor" dedi.

Juso Başkanı Lena Snelting ise, görsellerin aşırı sağcılar tarafından tahrip edildiğinden yola çıktıklarını belirterek, "Bu eylem, ırkçılığın toplumumuzda büyük bir sorun olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Öldürülen insanlar için bir anma yerini yok etmekten çekinmeyenler kesinlikle saygısız davranıyorlar" diye konuştu.

Köln Jusos'un Twitter hesabından yapılan açıklamada da saldırı kınandı. Açıklamada, "Köln'deki birçok yerde Hanau kurbanlarını merkezi olmayan bir şekilde andık. Ne yazık ki, Rodenkirchen'de Ren kıyısındaki küçük anıtımız ve resimler Cumartesiyi pazara bağlayan gece tahrip edildi. Buna karşı şikayette bulunduk" denildi.

Tahrip edilen görsellerde geçtiğimiz yılın 19 Şubat günü ırkçı Alman Tobias R. tarafından katledilen Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Păun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz ve Gökhan Gültekin'in fotoğrafları ve isimleri yer alıyordu.

DW/TY,JD

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