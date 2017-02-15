 Hanau katliamı ile ilgili araştırma komisyonu kuruluyor | Almanya | DW | 07.07.2021

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Almanya

Hanau katliamı ile ilgili araştırma komisyonu kuruluyor

Hanau'da dördü Türk 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan ırkçı saldırıyla ilgili Hessen eyalet parlamentosunda araştırma komisyonu kuruluyor. Komisyonda polisin olası ihmalleri de mercek altına alınacak.

Hanau saldırısının yıl dönümünde göstericiler olayın aydınlatılmasını talep etmişti.

Hanau saldırısının yıl dönümünde göstericiler olayın aydınlatılmasını talep etmişti.

Almanya'nın Hessen eyalet parlamentosunda, geçen yıl yaşanan ırkçı Hanau katliamı ile ilgili bir araştırma komisyonu kuruluyor. Kurulacak komisyonun, yaşanan olay esnası ve sonrasında, kurumların görevini yerine getirip getirmediğini ortaya çıkarması hedefleniyor.

Eyalet meclisinde grubu bulunan muhalefet partileri SPD (Sosyal Demokrat Parti), FDP (Hür Demokrat Parti) ve Sol Parti'nin komisyon kurulması talebiyle sunduğu ortak önergeye, çarşamba akşamı yapılan oylamada büyük oy çoğunluğuyla kabul edildi. İktidardaki CDU (Hristiyan Demokrat Birlik) ve Yeşiller de önergeye destek verirken, sadece sağ popülist AfD (Almanya için Alternatif) milletvekilleri karşı oy kullandı.

Ne olmuştu?

43 yaşındaki Tobias R. 19 Şubat 2020 tarihinde, iki ayrı nargile kafeyi basarak dördü Türkiye kökenli dokuz kişiyi ırkçı saiklerle ateşli silahla katletmişti. Katilin, bu cinayetlerin ardından annesini de öldürdüğü ve sonrasında intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Nancy Faeser

Nancy Faeser

SPD Hessen Eyalet Meclis Grup Başkanı Nancy Faeser, "Hanau'daki terör saldırısı ile ilgili pek çok şey hala muğlak ve çelişkili" diyerek, olay esnasında polise acil arama üzerinden ulaşılamamasını, olay yerlerinden birinde acil çıkış kapısının polisin talebi nedeniyle kapalı tutuluyor olmasını ve polis ile savcılığın maktul yakınlarına karşı yaklaşımını buna örnek gösterdi.

Kurbanların aileleri, soruşturma makamlarının ihmallerini eleştirerek siyaset ve polis tarafından yalnız bırakıldıkları şikayetinde bulunmuştu.

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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