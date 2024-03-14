Hamburg'daki rehine krizinde iddianame hazırlandı

Hamburg'da dört yaşındaki kızını kaçırarak Helmut Schmidt Havalimanında 18 saatlik rehine krizine neden olan Türk baba hakkında iddianame hazırlandı.

Hamburg Havalimanında dört yaşındaki kızını alıkoyarak 18 saatlik rehine krizine neden olan Türk vatandaşı baba hakkında iddianame hazırlandı. Hamburg Başsavcılığı, 35 yaşındaki şahsa rehin alma, çocuk kaçırma, kasten yaralama ve silah suçu gibi suçlamalar temelinde iddianame hazırladı. Başsavcılık iddianameyi Hamburg Eyalet Mahkemesine sundu.

Rehine krizine neden olan baba aracını THY uçağının yanına çekmişti. Fotoğraf: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

4 Kasım tarihinde meydana gelen olayda Türk vatandaşı baba, kızını Stade'de annesinin evinden kaçırmış ve otomobiliyle Hamburg'daki Helmut Schmidt Havalimanına götürmüştü. Havalimanının kuzey kapısındaki üç bariyeri kırarak aprona giren şahıs polisin yaptığı çağrıya üzerinde üç adet bomba bulunduğu tehdidiyle karşılık vermişti. Yanar durumdaki iki molotof kokteylini araçtan fırlatan adam, yarı otomatik bir silahla araçtan havaya birden fazla kez ateş açmıştı. Adam engellenmeden Türkiye'ye gitmek için kendisine bir uçak sağlanması talebinde bulunmuş ancak ertesi gün yerel saat ile 14.30 sularında pes ederek üzerindeki sözde patlayıcı yeleğini çıkarmış ve kızını bir kadın polise teslim etmişti.

Gözaltına alınan adamın üzerinde bir bıçak, 22 adet mermi, göz yaşartıcı sprey, dolu ve emniyeti kapalı bir tabanca ele geçirildi. 18 saat süren operasyon esnasında Hamburg'daki Helmut Schmidt Havalimanında tüm hava trafiği iptal olmuştu.

Alman medyasına yansıyan fotoğraflarda adamın Audi marka, station wagon, siyah renkli aracını Türk Hava Yollarına ait bir uçağın yanına çektiği görülmüştü.

DW, AFP / EC, AÜ