 Hamburg′da 4,5 ton kokain ele geçirildi | ALMANYA | DW | 02.08.2019

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ALMANYA

Hamburg'da 4,5 ton kokain ele geçirildi

Hamburg Limanı'nda bir konteyner içinde 4,5 ton kokain ele geçirildi. Bu, şimdiye kadar Almanya'da ele geçirilen en büyük kokain teslimatı.

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Hamburg Limanı'nda bir konteyner içinde 4,5 ton kokain ele geçirildi. Hamburg Gümrük Dairesi kokainin piyasa değerinin 1 milyar euro civarında olduğunu açıkladı. Bunun Almanya'da şimdiye kadar ele geçirilen en büyük kokain teslimatı olduğu belirtiliyor.

Kokainin Uruguay'ın başkenti Montevido'dan gelen ve soya fasulyesi taşıyan bir yük gemisinin içinde rutin kontroller sırasında tespit edildiği belirtiliyor. Kokainin 211 spor çanta içinde 4 bin 200'den fazla paket içinde saklandığı ifade ediliyor. Geminin Hamburg üzerinden Belçika'nın liman kenti Anvers'e gitmekte olduğu belirtiliyor.

Almanya'da geçen yıl bir tona kadar kokain teslimatları ele geçirilmişti. Geçen yıl sadece Hamburg'da gümrük yetkilileri üç teslimatı tespit etmiş ve toplamda 3,8 ton kokaine el koymuştu.

Hamburg Gümrük Dairesi kokainin saflık dereceğinin yüksek olduğunu ve diğer maddelerle karıştırılarak çoğaltıldığında sokaktaki satış değerinin 1 milyar euro civarında olduğunda açıkladı. Hamburg Gümrük Dairesi açıklamasında "Bu muazzam miktar Almanya'da bir seferde emniyet altına alınan en büyük miktar" ifadelerini kullandı.

AFP / EC, ET

©Deutsche Welle Türkçe

 

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