Hamburg Havalimanı'ndaki rehine eylemi sona erdi

Hamburg Havalimanı'nda, tüm uçuşların iptaline neden olan rehine eylemi sona erdi. 25 yaşındaki eylemcinin polise teslim olduğu, rehin aldığı dört yaşındaki kızının durumunun da iyi olduğu bildirildi.

Hamburg Havaliman'ında tüm iniş kalkışların iptal edilmesine neden olan rehin alma eylemi sona erdi. Polisten yapılan açıklamada, Cumartesi akşamı Almanya saati ile 20.00'dan bu yana dört yaşındaki kızını rehin tutan eylemci, herhangi bir direnç göstermeden güvenlik güçlerine teslim oldu. Hamburg Polisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, dört yaşındaki çocuğun da durumunun iyi olduğu bildirildi.

Federal Polis Sözcülüğü, dün akşam saatlerinde 35 yaşındaki silahlı bir kişinin, dört yaşındaki çocuğunun da içinde olduğu otomobille havalimanı kapısını kırarak aprona girdiğini, havaya iki el ateş açarak, içinde yanıcı madde bulunan iki şişeyi otomobilden dışarıya fırlattığını ve bunun üzerine havalimanının kapatılarak uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu. Olay sırasında havalimanındaki uçaklarda bulunan yolcular tahliye edilerek yakındaki otellere yerleştirilmiş ve havalimanındaki terminallerde bekleyen yolcular da tahliye edilmişti.

Hamburg Havalimanı rehine eylemi yüzünden dün akşamdan bu yana kapalı Fotoğraf: Bodo Marks/dpa/picture alliance

Anne çocuğunun kaçırıldığı ihbarında bulundu

Eylemin anne-baba arasındaki velayet tartışmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Polisin verdiği bilgiye göre bu eylemden hemen önce sürücünün eşi polise çocuğunun babası tarafından kaçırıldığı ihbarında bulundu.

Havalimanında özel polis birliklerinin yanı sıra psikologların da görevlendirildiği açıklandı. Eylemci ile müzakere grubunun "Türkçe konuştuğu" belirtildi.

Hamburg Havalimanı Ekim ayında da İran'a gidecek bir uçağa yapılan saldırı tehdidi nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı.

AFP,rtr,dpa / HT,ET

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