Hamas'tan yeni ateşkes teklifi

Hamas'ın rehine ve tutuklu takasıyla ateşkes içeren yeni bir teklifi aracılara sunduğu bildirildi. Öte yandan İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere açtığı ateşte 20 kişinin öldüğü iddia edildi.

Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'deki saldırılarıyla başlayan ve çoğu sivil 31 bin 300'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği savaşta ateşkes için uluslararası baskılar artarken Hamas'tan yeni bir ateşkes teklifi geldi.

Hamas'ın aracılara ilettiği belgeye ulaşan Reuters haber ajansı, planın ilk aşamasında Hamas'ın elinde bulunan İsrailli rehinelerden kadın, çocuk, yaşlı ve hastaların serbest bırakılmasının, karşılığında İsrail hapishanelerinde bulunan 700 ila bin Filistinlinin salıverilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

İsrail'in serbest bırakması talep edilen Filistinli tutuklulardan 100'ünün ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış kişiler olduğu kaydedildi. Hamas'ın serbest bırakmayı taahhüt ettiği İsrailli rehineler arasında kadın askerlerin de bulunduğu belirtildi.

Son aşamada tüm rehine ve tutuklular serbest bırakılacak

Planın ilk aşamasındaki rehine ve tutuklu takasının ardından Hamas'ın kalıcı bir ateşkes için belirlenecek bir tarihe yeşil ışık yakacağı kaydedildi. Hamas bu aşamada İsrail'in Gazze'den çekilmesi için de mühlet belirlenmesini talep etti. Hamas'ın teklifinin bir sonraki aşaması ise iki tarafın elindeki tüm rehine ve tutukluların serbest bırakılmasını öngörüyor.

ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Ramazan öncesinde ateşkese varma çabaları sonuç vermemişti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, "Hamas'ın kabul edilemeyecek taleplerde ısrar ettiğini" ve Katar'ın Hamas üzerindeki baskıyı artırdığını söylemişti.

"İsrail yardım kuyruğunda bekleyenlere ateş açtı" iddiası

Diğer yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarında ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze kentinde bir yardım kuyruğunda bekleyen Filistinlilere İsrail askerlerinin tank ve helikopterlerden ateş açtığını, saldırıda 20 Filistinlinin öldüğünü ve 155 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'nin kuzeyindeki sağlık yetkilisi Muhammed Ghurab, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, gıda taşıyan bir yardım kamyonunu bekleyen kişilerin üzerine "işgal güçlerinin doğrudan ateş açtığını" söyledi. Olay yerindeki AFP muhabiri de yerde yatan çok sayıda vurulmuş kişi gördüğünü bildirdi.

İsrail ordusu ise yardım bekleyenlere ateş açıldığı iddiasını reddetti. İsrail ordusundan yapılan kısa açıklamada, "İsrail güçlerinin bir yardım dağıtım noktasında onlarca Gazzeliye saldırdığı yönündeki haberler yanlıştır" denilerek olayın ciddi bir şekilde araştırıldığı kaydedildi.

rtr,AFP/BK,HT

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