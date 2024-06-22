Hamas: İsrail'in hava saldırılarında en az 42 kişi öldü

Hamas İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 42 can kaybı olduğunu duyurdu. Kızılhaç ise yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların yakınlarına düzenlenen saldırıda 22 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu bugün de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde düzenlediği iki hava saldırısında Hamas'ın verdiği bilgilere göre en az 42 kişi öldü. Hamas'a bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada Tuffah Mahallesi'ne yönelik saldırıda en az 18 kişinin, Şati Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırıda ise 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hamas'ın kontrolündeki Sivil Savunma Kurumu Sözcüsü Mahmut Basal ise AFP'ye yaptığı açıklamada Tuffah Mahallesi'ne yönelik saldırıda en az 20 kişinin, Şati Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırıda ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını söyledi.

El Ehli Baptist Hastanesi de saldırılar sonrasında 24 kişinin cansız bedeninin hastaneye getirildiğini aktardı.

İsrail ise bugün yaptığı açıklamada savaş uçaklarının "Gazze kentinde Hamas'a ait askeri altyapıyı" hedef aldığını belirtti.

İsrail ordu sözcüsü, Şati Mülteci Kampı'nda hedef alınan binada Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Raed Saad'ın bulunduğunu aktardı. Ancak, Saad'ın saldırı sonucu hayatını kaybedip kaybetmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kızılhaç: En 22 Filistinli öldürüldü

Bu saldırılar öncesinde ise Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze Şeridi'nin güneyindeki ofislerinin yakınlarına düzenlenen saldırıda 22 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kızılhaç Komitesi'nin yaptığı açıklamada, Refah yakınlarında yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı El Mevasi bölgesine dün öğleden sonra düzenlenen saldırıda "büyük kalibreli mermilerin" Kızılhaç'ın "ofis ve konutlarının yakınlarına" isabet ettiği belirtildi. Kızılhaç saldırı nedeniyle El Mevasi bölgesinde Kızılhaç'a ait sahra hastanesine çok sayıda ölü ve yaralının getirildiğini ifade etti.

El Mevasi bölgesindeki Kızılhaç ofisi çevresinde kurulan çadırlarda yerlerinden edilen yüzlerce Filistinli kalıyor. Kızılhaç açıklamasında "İnsani yardım tesislerinin yakınlarına düzenlenen saldırıların sivillerin ve örgüt çalışanlarının hayatını tehlikeye attığı" uyarısında bulundu. Kızılhaç, bu bölgenin savaşan taraflarca bilindiğini ve örgütün amblemleriyle işaretlendiğini de kaydetti.

Guterres'ten Lübnan uyarısı

ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas ile İsrail arasındaki savaş sürerken, İsrail ile Lübnan'daki İran yanlısı Hizbullah milisleri arasındaki gerginlik de artıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Fotoğraf: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/picture alliance

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hizbullah arasında gerginliğin artmasından "derin kaygı" duyduğunu bildirdi. Guterres, dün New York'ta yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da çatışmaların yayılması riskinin "gerçekçi" olduğunu belirterek, kesinlikle bundan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Guterres, "Bölge halkı ve dünya Lübnan'ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz" şeklinde konuştu. Her iki taraftan gelen "savaşçı söylemlere" işaret eden Guterres, acele ile gerçekleştirilen bir eylemin veya yanlış bir hesabın, sınırlar ve hayal gücünün ötesinde bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılarının ardından başlayan savaşta, Hamas'ı destekleyen Hizbullah milisleri ile İsrail arasında da çatışmalar yaşanıyor ve her iki tarafta da can kayıpları yaşanıyor. Bu hafta başında, İsrail ordusunun Lübnan'a olası askeri harekât planlarına onay verdiğinin açıklanması bölgeye yönelik kaygıları artırdı.

AFP, dpa/JD, HT

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