Hamas: İki rehine daha öldü

Radikal İslamcı Hamas, Gazze Şeridi'nde rehin tuttuğu iki kişinin öldüğünü duyurdu. Örgütün silahlı kolu tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada rehinelerin İsrail'in düzenlediği bombalı saldırılar nedeniyle öldüğünü ileri sürüldü. Hamas'ın yayınladığı videoda rehin tutulan genç bir kadın kendisi gibi rehin olan iki erkeğin öldüğünü bildirdi. Hamas Pazar günü, aynı kadının, öldürüldüğü duyurulan iki rehineyle görüldüğü bir video yayınlamıştı. Bu videoda üç rehine İsrail hükümetine serbest bırakılmaları için çaba göstermesi çağrısında bulunmuştu. İki videonun ne zaman kaydedildiği belli değil.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre her iki videoda görülen genç kadın, Hamas'ın Negev çölündeki müzik festivaline düzenlediği saldırı sırasında kaçırılan 26 yaşındaki Noa Argamani. Aynı kaynaklar öldüğü bildirilen iki erkeğin ise 53 yaşındaki Yossi Sharabi ve 38 yaşındaki Itay Svrisky olduğunu duyurdu. Bu kişiler Beeri kibbutzundan kaçırılmışlardı.

ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan Hamas 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nin dışındaki İsrail yerleşim yerlerine saldırarak bin 140 kişiyi öldürmüş, yaklaşık 250 kişiyi Gazze Şeridi'ne kaçırarak rehin almıştı. İsrail kaynaklarına göre bu kişilerden 132'si halen Gazze Şeridi'nde bulunuyor. En az 25'inin ise öldüğü tahmin ediliyor.

Hamas'ın saldırısına karşılık olarak İsrail Gazze Şeridi'nde büyük bir askeri operasyon başlattı. Hamas Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre o tarihten bu yana Gazze'de 24 bin 100 kişi öldürüldü.

AFP/TY,EC

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